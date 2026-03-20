Pullaro se reunió con camaristas penales tras la polémica con los fiscales por el microtráfico

“En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto”, aseveró el jefe de la Casa Gris luego del encuentro en Rosario

Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin, Pablo Cococcioni y representantes de la Cámara Penal de la 2ª Circunscripción, entre otros.

En medio de la polémica entre fiscales y jueces alrededor de la investigación de las causas de microtráfico , el gobernador Maximiliano Pullaro recibió este viernes en Rosario a representantes de la Cámara Penal de la 2ª Circunscripción. “En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto” , aseveró el jefe de la Casa Gris.

El cónclave tuvo como telón de fondo el conflicto generado entre jueces provinciales y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) frente a la competencia santafesina para investigar causas de microtráfico.

“En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto. Es mucho lo que logramos en poco más de dos años, pero tenemos que seguir incansablemente, todos los días, dando la pelea para que el delito y la violencia sigan disminuyendo ”, afirmó Pullaro tras el encuentro realizado en la sede Rosario de la Gobernación, al que se sumó el intendente Pablo Javkin .

Al respecto, el mandatario provincial resumió en su cuenta de la red social X: “Tuve una buena reunión de trabajo con los jueces que integran la Cámara Penal de la 2ª Circunscripción para afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales ”.

La previa de Pullaro con los fiscales

Una semana atrás, y por el mismo tema, Pullaro había recibido en la misma sede a la fiscal General, María Cecilia Vranicich; a su par Regional de Rosario, Matías Merlo; al jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, y a la encargada de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal, Carla Cerliani.

Flanqueado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, el jefe de la Casa Gris hizo un balance tras el encuentro con los representantes del MPA: “No hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.

Días antes de ese cónclave, Merlo había advertido que las resoluciones de la Cámara Penal, que enviaron al fuero federal causas de microtráfico, “afectarán directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras”.

De inmediato, en la Cámara Penal desestimaron que, “por seis causas sobre 358, se diga que eso puede incrementar los homicidios o las balaceras en Rosario”.

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El propio presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, sentó posición respecto del rol de la Justicia. Primero, consideró “imprudentes” las declaraciones del fiscal regional de Rosario acerca de los camaristas, en el marco de la ley de microtráfico.

Luego, el titular del máximo tribunal recordó su histórica posición crítica hacia esa ley: “Mi temor siempre fue que terminen presos los chicos con gorrita y no los verdaderos responsables debido a la falta de infraestructura especializada para investigar esas redes”.