La salida de Carlos Tevez dejó a Central metido en un limbo

Se fue Carlos Tevez y dejó todos los interrogantes abiertos. También, y sobre todo, un panorama de difícil abordaje que compromete las posibilidades deportivas inmediatas de Central. Las razones del ahora exentrenador canalla son atendibles, aunque quedan flotando algunas dudas en el aire. Por ejemplo, si el Apache dejó el club por si acaso ganara Gonzalo Belloso las elecciones. Extraño. Si dijo que no se metía en política, aunque todo lo sea, ¿en qué le modificaría la situación? A lo sumo, si el candidato de Raza Canalla no lo quería, se hubiera ido en diciembre. Tiempo perdido para el entrenador, pero no para Central que a esa altura hubiera tenido un plantel armado, aún con otro DT.