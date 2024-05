La pata local de un negocio que mueve millones en el mundo: OnlyFans

La pregunta de por qué el sitio web sigue creciendo año a año, tanto en suscriptores como en ingresos, tiene su respuesta en un fenómeno global. Su punto fuerte radica justamente en haber creado una red de ganancias a gran escala, que se extiende más allá de los mismos modelos, involucrando a agencias de contenido, fotógrafos, editores de vídeo y expertos en inglés, entre otros puestos que impulsan al sector. En esta nota, suplemento Negocios de La Capital decidió poner la lupa sobre el trabajo invisible que rodea a OnlyFans, empresa que es propiedad del ucraniano Leonid Radvinsky radicado en Estados Unidos.

Un pantallazo por la interfaz

OnlyFans funciona como cualquier otra red social, con la particularidad de que los creadores de contenido suben a sus perfiles imágenes y videos de índole sexual. Si bien hay canales gratuitos, la mayoría son cerrados y los “fans” deben suscribirse para poder verlos, pagando una cuota en dólares que puede ser de única vez o suscripciones semanales, mensuales o incluso semestrales. Esta suscripción es una de las vías por las cuales los modelos reciben ingresos. Las otras dos son por la venta de contenido durante la conversación con los fans y por propinas. El importe de la suscripción oscila entre los 5 y 50 dólares, aunque la mayoría de las cuentas cobra entre 10 y 20 dólares como valor estándar. También realizan promociones con descuentos para fidelizar clientes.

Una vez suscripto al canal, el fan interactúa por mensaje privado y a cambio de distintas contribuciones o propinas, accede a nuevo contenido exclusivo por parte de él o la modelo. Esa conversación, que suele ser de carácter erótico, en el rubro se llama "sexting" y es clave para que los creadores puedan aumentar sus ingresos. A mayor cantidad de charlas, más posibilidades de generar dinero. Cuando tenemos en cuenta que trabajar con OnlyFans requiere de filmarse, sacarse fotos, publicitar el perfil en otras redes sociales, responder miles de mensajes de los fans, chatear y entablar conversaciones uno a uno para vender más contenido, la cosa comienza a complicarse y se vuelve una tarea compleja para una sola persona.

Agencias intermediarias en el negocio

En este punto es donde interceden las agencias de modelos de OnlyFans, que ofrecen desde capacitaciones para quienes se inician en la plataforma, hasta el manejo de sus perfiles de OnlyFans y redes sociales, la promoción y pauta digital en páginas externas y el servicio de “chatters”, que son personas con buen manejo del idioma inglés que se hacen pasar por la modelo y chatean con los fans, con el objetivo de vender sus fotos y videos. En general este último es el servicio más requerido porque no todos los creadores saben idiomas y mantener conversaciones suele ser el trabajo más desgastante, por lo que hay agencias que proveen estos recursos para cubrir la demanda.

Only Fans 2.jpg

El chatter usualmente no tiene vínculo con el o la modelo de la cuenta y si precisa de más cantidad de contenido para los suscriptores, se lo solicita a su supervisor. En diálogo con Negocios, David, quien se desempeñó durante varios años como “chatter” para agencias, señala que la mayoría de las modelos bloquea sus contenidos a países donde se habla español y concentra su oferta en aquellos donde el inglés es clave. “Yo cubría turnos de seis horas y era fundamental mantener conversaciones con soltura, que los clientes entiendan que hay una persona del otro lado y no un robot, escucharlos y saber llevar la charla”, explica.

Después ascendió a Social Media Manager y pasó a manejarle las redes sociales a las modelos. Su trabajo era estructurar estrategias de difusión y pauta online en sus perfiles de Twitter, Instagram, Tik Tok, Telegram e incluso Tinder, para darle difusión, gestionar su comunidad y publicitarlas a través de estas plataformas. “El objetivo final siempre es conseguir seguidores subiendo fotos o videos sensuales de la persona que representás, para luego motivarlos a que se suscriban a su canal de OnlyFans y paguen para ver más. “En ese entonces cobraba u$s 600 por el manejo de la cuenta”, precisó David.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia OnlyFans Argentina | Only Agencia (@onlyagencia.arg)

Los acuerdos entre modelos y agencias son variados en cuanto al cobro, algunas negocian ir 50% a 50%, pero las más experimentadas tratan de quedarse con el 60% de los ingresos que genera su cuenta en OnlyFans y destinar el otro 40% al pago de servicios. Los chatters suelen tener sueldos fijos y comisiones por ventas, a mayor cantidad de contenido vendido durante su turno más dinero percibirán. En cualquier caso, los contenidos que los creadores ceden a las agencias para que utilicen durante el sexting es confidencial y si estos deciden terminar el vínculo comercial, el material debe ser devuelto al 100%.

Lucía trabajó como chatter para una agencia argentina y calculó para Negocios que tenía un sueldo mensual de $300 mil, pero que podía comisionar por las ventas de la modelo, quedándose con un pequeño porcentaje en dólares. “Las fotos arrancaban en u$s 4, set de diez fotos por u$s35 y si eran de fetiches había que sumarle u$s 10 adicionales, mientras que los videos podían llegar a u$s 100 los más largos. Igualmente, el objetivo de todo chatter es vender videos personalizados que son aquellos con pedidos específicos de un cliente, esos se cobran muy bien. Le pedís al usuario que te deje una propina que es la mitad del valor por adelantado y el resto cuando la modelo se filma y lo envía”, explicó Lucía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia | OnlyFans (@onlyfamous.me)

Otros roles del mercado

Generar el contenido para lograr las ventas, es otro de los grandes desafíos que enfrentan los y las modelos de OnlyFans. Lo cierto es que se ha volcado tanta cantidad de gente a la red que hay una sobreabundancia de perfiles que hace difícil destacarse: “Hoy hay mucha oferta y tenés que buscarle la vuelta para que lo que producís sea distinto a lo que ya hay y así captar interés”, explicó Martín Troyé, fotógrafo de modelos de OnlyFans y docente, licenciado en Bellas Artes (UNR).

Si bien las sesiones para OnlyFans no son su trabajo fotográfico principal, Troyé realiza unas cinco al mes para la red y cuenta con clientes tanto en Rosario como Buenos Aires que lo buscan por su estética particular: “OnlyFans tiene oferta muy variada y cada modelo lleva adelante su estilo, pero precisa de contenido más profesional. Antes era fotografía casera, pero ahora el mercado exige algo más producido”. Las sesiones las cobra entre $ 40.000 y $ 45.000 dependiendo de la cantidad de horas y fotografías finales que entrega.

sexting001.jpg

Pensar, buscar y elegir una línea creativa a seguir en el perfil puede llegar a ser un dolor de cabeza para los y las modelos. Para Noelia, antes de empezar a trabajar en OnlyFans, fue fundamental pagar un curso de asesoría con “couchs” (personas que enseñan a otras sobre esta red) para entender las lógicas de la plataforma. Cuando adquirió experiencia se lanzó ella misma con una asesoría propia, bajo el nombre de Onlyya.ar en Instagram. “Ayudamos a las chicas desde cero, les mostramos cómo crear en la plataforma, todo el marketing alrededor del perfil y, sobre todo, las acompañamos en el proceso porque puede ser un trabajo muy solitario y es importante tener el respaldo de una comunidad para los momentos difíciles o de duda”, sostuvo la modelo y couch.

En la actualidad, la asesoría que brinda vale $60 mil e incluye todo el material teórico, práctico, clases virtuales y acompañamiento de grupos de Telegram. Noelia consideró que es un valor accesible y que se puede recuperar la inversión en solo un día de trabajo full time en la plataforma. A su vez, contó que, si la modelo se inscribe a OnlyFans a través de un “link de referido”, que es un link que envían los couchs a sus estudiantes luego del curso, obtienen un 5% de las ganancias de esa persona por un año, porcentaje que paga la misma plataforma del 20% que le retiene a cada creador.