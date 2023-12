La gastronomía rosarina ya tiene un 70% de reservas para Fin de Año

"Por supuesto que hay ofertas de menor cuantía y también están las más completas que incluyen hotelería. Más allá de que ofrecen quedarse a pasar la noche, en cuanto a la comida estamos hablando de cenas de cinco pasos, una mesa navideña muy generosa. Es una oferta para ciertos privilegiados que puedan tener un poder adquisitivo muy importante", explicó Carlos Mellano, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar).

El aumento entre el año pasado y este fue muy importante: en diciembre de 2022, los más tradicionales partían desde los 11 mil pesos y llegaban hasta los 23 mil pesos. Los combos hoteleros rondaban los 100 mil. Con una inflación oficial de la canasta básica de 160,9% a noviembre interanual, los valores subieron casi un 200%.

Claro que esto es un promedio: alimentos y bebidas no alcohólicas lo hicieron en una escala mayor (183,6%, noviembre 2023 contra noviembre 2022). Y a esa cuenta le falta diciembre, que fue un gran cimbronazo. "Hay que decir la verdad: la foto de la situación económica no nos favorece para nada. Los costos han aumentado ostensiblemente, entre un 30 y un 40% solo en diciembre. En algunos productos, incluso más todavía. Los lugares que han determinado abrir porque lo hacen tradicionalmente, tienen que trasladar a precios que no son fáciles", dijo en referencia a las tarjetas.

Mellano admitió que se ven cifras que "nos asustan incluso a los que estamos del otro lado del mostrador", aunque hizo la salvedad de que son lugares que brindan productos exclusivos como marcas de espumantes de alto nivel, o una mesa navideña muy completa y con cantidades importantes para consumir.

Un contexto difícil

En ese sentido, dijo que la actual situación económica no los está favoreciendo: "Para nosotros es muy angustiante. No podemos trasladar estos aumentos de precios desmedidos de forma directa porque nos vamos a quedar sin clientes. La otra opción es esperar a que pase todo esto. El tema es que no se sabe hasta cuándo. Se hace muy difícil conformar nuestro costo", analizó.

En tanto, relató que ante la reducción del poder adquisitivo de los rosarinos, los establecimientos compiten cada vez más entre ellos por atraer y retener comensales: "Hoy está todo en las redes sociales, que juegan una preponderancia importante porque las ofertas están todas ahí. La gente va mirando cuál es la mejor opción, si hay algún beneficio, un 2x1, un happy hour. Todo eso tiene que ver con lo que nos pasa en la gastronomía en un panorama general", subrayó.

El referente gastronómico dijo que las medidas de shock tomadas por el gobierno nacional "les cierran a ellos, pero en el medio estamos nosotros, la clase media. La nuestra es una actividad de mucha clase media, no de millonarios o de gente que está muy bien económicamente. Hay un sector inversor, pero el resto, que estamos todos los días en el territorio, nos ha complicado. Esta es un poco la sintonía o el sentir de mucha gente que está en el rubro", remarcó.

En ese marco, puso de ejemplo el precio la carne: "Ha aumentado una barbaridad. Ahora dicen que va a bajar. Siempre dicen que el mercado lo acomoda. Vamos a ver si es así o queda como está. La verdad es que hoy hay muchas preguntas y pocas definiciones. La incertidumbre laboral nos acompaña cada vez que abrimos los negocios, todos los días", cerró.