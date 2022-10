Heinze y frases de colección sobre Newell's, Bielsa, Messi y Maradona

La vuelta como jugador a Newell’s. Agosto de 2012

“Es una alegría enorme volver al club donde te formaste. Hoy yo pienso en Newell’s y en ayudar al club a salir de esta situación. Mucho tuvo que ver Martino. No sé en qué porcentaje, pero sí tengo en claro que incidió mucho. Cuando uno vuelve después de tantos años encuentra que está todo cambiado. Hace 48 horas que estoy y recibo cosas cada vez más lindas. Son muchos años, a cualquier persona, se dedique o no al fútbol, cuando regresa a su casa después de 15 años, le pasan cosas lindas”.

Palpitando la gloria. Junio 2013

“Yo las cosas que siento las digo. Si bien todavía falta matemáticamente, ya me siento campeón. No sé por qué, pero ya me siento campeón. Estoy seguro de que va a llegar, me siento de esta manera por el esfuerzo de todos estos chicos que vienen peleando hace un año y medio. A lo mejor después me tilden de agrandado, pero no me interesa en absoluto. Las cosas que siento las digo, y yo me siento campeón. Tarde o temprano, sé que voy a levantar el título”.

TataHeinze.jpg Heinze trota en Bella Vista con Bernardi y Maxi. Los mira el Tata Martino.

La opinión sobre el Tata Martino. Diciembre de 2013

“El Tata me dio mucho respeto y me dio un lugar de privilegio en el plantel. Tuvo la inteligencia y la sabiduría de conocerme enseguida, lo mismo que yo a él. No soy una persona fácil, pero hubo una conexión de respeto absoluto. Me enseñó a buscar un ideal en un fútbol mediocre como el nuestro. Por supuesto que quería salir campeón, pero siempre nos ponderó el estilo de juego”.

La despedida del Parque. Marzo 2014

“Como todo en la vida, los sueños también se terminan. Ser parte del club más lindo de la Argentina siempre lo llevaré en el corazón. Quiero contarles que al final de esta temporada no seré más jugador del club. Esta vez, lamentablemente, no puedo contra la realidad de mi cuerpo, que me plantea un partido que no encuentro forma de ganar. Jugaría toda mi vida en Newell’s, pero sé que no debo ser egoísta: el amor por los colores también se demuestra con actitudes responsables y con gratitud a una institución que sólo me regaló alegrías”.

HeinzeMessi.jpg Heinze abraza a Lionel Messi en la selección.

Su opinión sobre el futuro de Messi. Octubre de 2014.

“Messi se va a retirar en Newell’s, no hay que recomendarle nada, no lo veo con otra camiseta en Argentina que no sea la de Newell’s y de hecho se va a retirar acá”.

La comparación con Bielsa. Enero 2019.

“Marcelo está a un paso enorme del resto. Yo recién empiezo. No estoy ni cerca de alguien de su talla, vincularme en algo con él es faltarle el respeto. Me da mucha vergüenza que me comparen con Marcelo Bielsa”.

El trabajo como DT. Octubre de 2020

“Antes de agarrar un equipo analizo todo. El fútbol no es solamente lo táctico, hay futbolistas, personas. Lo más importante es el que va a confiar en vos. Hay entrenadores que tuve que me marcaron cosas, hay entrenadores que me marcaron cómo sentir el fútbol. Marcelo Bielsa fue uno de ellos. No me veo toda la vida siendo entrenador. El desgaste no es por un desgaste personal, sino por todo lo que lleva ser entrenador. Soy de los que piensan que esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad y eso es lo que desgasta”.

CON10.jpg Heinze y Maradona en la selección.

Dolor por la muerte de Maradona. Enero de 2021.

“Nunca hablé de esto y todavía sigo teniendo ese nudo en la garganta. Cada vez que sale su nombre en mesa de amigos, me paro y me voy. Todavía no puedo decirlo, no puedo hablarlo. Sí, he escrito mucho sobre nuestra relación y eso me hizo muy bien. Pero si tengo que hablar, no puedo, entonces escribo todas las cosas que compartí con él, con el Viejo, como yo lo llamaba. Yo nunca le dije Diego ni Maradona, para mí era el Viejo. Pero me cuesta hablar”.