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La larga sombra de Adorni y el cara a cara entre Javkin, Pullaro y Milei

El operativo de control de daños falló y el gobierno quedó aún más a la defensiva. Aliados de la Casa Rosada presionan para que saque al exvocero, pero no quieren activar la guillotina. El intendente y el gobernador calibran su mensaje para el Día de la Bandera

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

14 de junio 2026 · 06:00hs
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En el mundo libertario consideran que la situación de Manuel Adorni es insostenible y que reconocen que sólo lo sostiene el presidente Javier Milei. 

En el mundo libertario consideran que la situación de Manuel Adorni es insostenible y que reconocen que sólo lo sostiene el presidente Javier Milei. 

Otra vez, el operativo de control de daños del gobierno falló. En la Casa Rosada pensaban que con el comienzo del Mundial la declaración jurada de Manuel Adorni pasaría por fuera del radar de la opinión pública. Sin embargo, la adhesión del jefe de Gabinete al régimen simplificado de ganancias y las pobres explicaciones que dio sobre su astronómico crecimiento patrimonial reinstalaron el tema en la agenda. La herida volvió a abrirse.

“Lo de Adorni es insostenible”, reconocen en el mundo libertario. Cada día que sigue en su puesto es una mancha más a la bandera anticasta con la que Javier Milei y su tropa llegaron al poder.

La entrevista que dio a un canal de noticias porteño estuvo cargada de inconsistencias. Con su apología del ahorro en negro buscó cierta complicidad con la clase media, pero abrió la puerta a nuevas denuncias judiciales. Su explicación sobre los 500 mil dólares que habría ganado con criptomonedas alimentó una nueva tanda de memes y profundizó las dudas sobre su crecimiento patrimonial.

En el ecosistema libertario cuentan que Santiago Caputo diseñó la estrategia de defensa pública y que a Adorni le prometieron respaldo político después de la entrevista. No ocurrió. La rápida difusión de viejos videos en los que negaba tener inversiones en criptomonedas alimentó todavía más las sospechas.

Además, Patricia Bullrich encontró una nueva oportunidad para desmarcarse. Dijo que las irregularidades de Adorni, que es contador, no eran un error. Habló de “omisión ética”.

Es otro desafío de la jefa del bloque libertario en el Senado a la autoridad de Milei. El tercero en una semana. Primero apeló a la objeción de conciencia para no acompañar el pliego como jueza de la abogada Verónica Michelli, vetada por Milei por ser cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Después difundió un video dirigido a la interna libertaria. Con ritmo de milonga, evitó cualquier referencia a los hermanos Milei y se mostró proyectada hacia 2027.

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Ahora volvió a apurar a Milei, justo antes de la reunión de mesa política. Karina intentó descomprimir hacia fuera con una foto de unidad y una torta de la paz por el cumpleaños 70 de Bullrich.

Adorni, un cepo político para el gobierno

Más allá de los gestos, el gobierno sigue trabado. Los escándalos alrededor de Adorni y la insistencia por sostenerlo complican los acuerdos en el Congreso. Las mayorías que el gobierno tenía aseguradas en febrero se esfumaron. Ahora es ley por ley.

La vuelta de Adorni a la conversación pública envalentona a la oposición dura y pone en un dilema a aliados circunstanciales de la Casa Rosada.

Todos tienen claro que Adorni es un zombi político. Macristas, radicales y otros aliados presionan a Milei para que lo sacrifique, pero no quieren aparecer en el pelotón de fusilamiento junto al kirchnerismo. Los gobernadores tampoco quieren poner los votos para echarlo: podría abrir una crisis política y económica que impactaría en su territorio.

Por eso la convocatoria opositora a una sesión especial para el 23 de junio enfrenta un obstáculo evidente. El peronismo, la Coalición Cívica, la izquierda y parte de Provincias Unidas impulsan pedidos de informes e interpelación, pero necesitan que se sienten legisladores del PRO, la UCR y sectores ligados a los gobernadores.

De alguna manera, la suerte de Adorni también depende de Mauricio Macri, quien vuelve a moverse con horizonte presidencial. Detrás de esos movimientos aparece un sector del establishment que cree que Milei ya cumplió un ciclo y es necesario un recambio en 2027.

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En las mesas de la política se mencionan tres explicaciones para la resistencia presidencial a desplazarlo. Milei no quiere entregarlo a la oposición ni admitir una derrota política. Tampoco quiere sumar tensión a la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y existe una tercera hipótesis, más inquietante: que Adorni conozca situaciones potencialmente comprometedoras para el entorno presidencial y que por eso resulte más conveniente mantenerlo cerca.

>> Leer más: El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

De todos modos, la inflación a la baja, el veranito financiero y el efecto del mayor evento deportivo del mundo abren una oportunidad para una salida elegante de la Jefatura de Gabinete.

En la lista de posibles reemplazantes se repiten los nombres. Martín Menem, quien no quiere quemarse con vistas a un futuro proyecto presidencial. Sandra Pettovello, una persona de extrema confianza de Milei y que se mueve con autonomía en el mundo libertario. Y también aparece el canciller Pablo Quirno, otro exfuncionario del PRO que quizás sea el único que tiene ganas de ocupar el cargo de ministro coordinador.

El tema es que el relevo no llega. En ciertos círculos libertarios temen que el ruido político arruine un trimestre que pinta mejor en el terreno económico, con los dólares de Vaca Muerta y la cosecha récord y las señales de reactivación en algunos sectores de servicios.

Milei aterriza en Rosario

En ese contexto, la visita a Rosario aparece como una oportunidad para volver a ocupar el centro de la escena con una agenda menos defensiva.

Toda la política local se sorprendió con que Milei venga a la ciudad el 20 de junio. Sobre todo, porque hasta hace diez días parecía muy difícil que venga y el presidente no suele encabezar actos en el interior.

¿Será el Monumento el kilómetro 0 de una gira federal en busca de la reelección? Por ahora, el motivo del viaje y el contenido de su discurso entran en el terreno de las especulaciones.

El del sábado será su segundo acto por el Día de la Bandera. Mucho cambió desde 2024. Milei logró domar la inflación pero cuesta que el equilibrio macro llegue a la economía del bolsillo, su imagen se desgastó y el pesimismo tiñe las expectativas de la mayoría de la sociedad.

Hace dos años, Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro pensaban en algún tipo de coexistencia pacífica con Milei, con el que comparten electorado. La motosierra sin fin los llevó a adoptar una posición más confrontativa.

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El intendente rosarino empezará a trabajar el discurso este fin de semana largo. En su entorno aseguran que no cambiará demasiado el registro que viene usando en el último tiempo.

Habrá reclamos por fondos y obras, pero también un reconocimiento a la Nación por la coordinación en seguridad y Justicia. “Pablo es el primero de los tres, vamos a tener que calibrar”, dicen en el Palacio de los Leones.

En el círculo más próximo a Pullaro adelantan que el discurso del gobernador se centrará en federalismo, producción e infraestructura. Seguramente, también habrá gestos por el trabajo en conjunto que permitió bajar drásticamente la cantidad de homicidios en la ciudad.

Más allá de las críticas que pueda plantear Pullaro, en la Casa Gris aseguran que serán en un clima de respeto. “Si vos invitás a alguien, no lo maltratás”, dicen.

Al igual que en otras visitas de Milei, no está previsto un encuentro reservado entre el intendente, el gobernador y el presidente. El libertario suele llegar sobre la hora, hace su performance y se va. Sí podría haber encuentros informales con los ministros, que suelen llegar antes, para charlar sobre temas de gestión.

Los debates en Unidos

Dos días antes de la llegada de Milei, Unidos empezará la discusión formal de la ley electoral. La reunión del jueves apunta a contener a todos los partidos de la coalición, sobre todo a los que no tienen representación parlamentaria.

“No va a haber muchos cambios con lo que existe hoy”, considera un dirigente que está en la mesa chica de la alianza. Seguirán las Paso y la boleta única, dos inventos santafesinos.

Por ahora, se perfilan dos grandes discusiones. Una es sobre la boleta única. Se verá si se sostienen los cinco cuerpos o se unifica la elección de cargos ejecutivos y legislativos de un nivel en una misma papeleta. También está en debate si se incorpora la opción de votar lista completa.

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El otro gran tema es el piso electoral. Sectores del oficialismo y del peronismo coinciden en subirlos. La contracara de una Legislatura menos fragmentada y con mayores probabilidades de acuerdos entre fuerzas mayoritarias es que excluya a expresiones de izquierda y de derecha que tienen representatividad.

El encuentro en el comité provincial de la UCR será también un termómetro de la temperatura interna de la coalición. Esta semana hubo cruces tuiteros entre referentes del socialismo y el javkinismo.

Son la manifestación de tensiones que llevan tiempo, pero también la consecuencia de no tener una oposición fuerte enfrente. Sin la amenaza de perder el poder que funcione como un aglutinante, los principales espacios priorizan el posicionamiento hacia la interna.

En el entorno más cercano a Pullaro le quitan dramatismo a la situación: “Cuando no te sentís tan fuerte, pegás un par de golpes a la mesa para que te vean. En otro momento nosotros también tuvimos que hacerlo. Después, todo se ordena”.

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