_Por un lado, las presidenciales confirmaron lo que marcaban las encuestas. El viraje al centro que se vio en las primarias (del 18 de julio, cuando Boric venció al comunista Daniel Jadue y se quedó con la candidatura presidencial) se volvió a polarizar a los extremos. No tanto porque la población esté polarizada, sino porque la oferta de los candidatos de centro (el oficialista Sebastián Sichel y la democristiana Yasna Prevoste) fue pobre. Hoy tenemos una elección presidencial muy polarizada, donde los dos candidatos tratan de recoger votos en el centro. Tratan de armar equipos hacia el centro y modifican sus programas de la primera vuelta en igual sentido. La gran sorpresa fue la irrupción de Franco Parisi (con 13%). Sin pisar Chile salió tercero, pero además logró colocar seis diputados. Ya en 2017 había logrado un 10%, pero estaba solo, ahora formó el Partido de la Gente con independientes y mucha gente que viene de Renovación Nacional (el principal partido de la alianza del presidente Piñera). A la vez, debe destacarse el desempeño de la centroderecha en las legislativas: en el Senado quedó "50 a 50" y en Diputados, si se suman derecha y centroderecha, tendrán una posición mucho mejor que la de hoy. Esto tiene muchísimas implicaciones. En la elección de constituyentes (15/16 de mayo 2021), la izquierda arrasó con candidatos independientes. Pero en esta legislativa ese tipo de candidatos no podía funcionar, porque están muy anclados en temas locales o vecinales. Ahora la centroderecha sacó un resultado mucho mejor y cambió el panorama hacia adelante. Tenemos a dos candidatos a presidente bastante en los extremos que no van a poder aprobar reformas radicales en el Congreso, y esto es especialmente cierto para la izquierda. Habrá un Legislativo más equilibrado; lo negativo es que hará mas difícil la gobernabilidad, pero tenderá a moderar, cuando todo parecía ir a los extremos. Esto cambia la influencia de la Convención Constituyente. Porque esta quería adelantar una serie de cambios constitucionales que requerían mayoría en el Parlamento, como el "plebiscito dirimente" para todos los temas en los que no alcanza los dos tercios en la Convención (esta es la mayoría calificada que se exige a la Convención para aprobar la futura Carta). Hay visiones encontradas entre el Parlamento y la Convención. Si la Constituyente avanza con una Constitución muy radical, corre el riesgo de que el plebiscito "de salida" (el de aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional) se la rechace. Un escenario con una Constitución muy a la izquierda, muy contra la economía de mercado, haría subir el riesgo de un rechazo en el plebiscito de salida. La imagen de la Convención es bastante radical, porque hay convencionales que hacen mucho ruido, además de la presidenta (Elisa Loncón). Pero hay un trabajo mas callado, esto no es la Revolución Francesa, como a veces parece. Y hay una señal que les llegó a los convencionales con estas elecciones. Otro punto es que si gana Kast, que es enemigo de la Constituyente, no le hará la guerra frontal pero no la ayudará. No creo que se llegue a un conflicto de poderes, pero los sectores cercanos a Kast posiblemente harán campaña contra el proyecto de Constitución si sale demasiado de izquierda. En Chile, el 18 de octubre de 2019, se destapó una olla a presión y salieron los peores demonios. Hoy los más radicales no son más numerosos, pero saben que pueden hacer protestas violentas.

chileoctubre19(1).jpeg Las protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 incluyeron actos de violencia y la destrucción de bienes públicos y privados.

_Se ha escrito que estas elecciones del 21 de noviembre cierran el ciclo radical del "octubrismo" iniciado aquél 18 de octubre de 2019.

_Sí, es correcto, es una de las principales lecturas de la victoria de Kast en la primera vuelta. De la demanda por cambios se pasó a la demanda por orden porque la cosa se había salido de control. Nadie en la izquierda se atreve a condenar las manifestaciones de los viernes en Plaza Italia, que terminaban siempre con actos violentos, y la gente se cansó de eso. Afectó además la economía de mucha gente de escasos ingresos. Si ve el corte socioeconómico del voto, Boric ganó en Santiago y la Región Metropolitana, en el segmento de menos 30 años y en sectores medios y acomodados. Ocurre que en estos años hubo un acceso muy rápido y amplio a la universidad y este sector sale con capacidad critica y abraza rápidamente esta visión radical. A la vez, la centroderecha fue muy torpe en manejar cosas que no funcionaban, como las pensiones, en lugar de mejorarlas. Kast logra mucho apoyo en sectores bajos, en el dueño del pequeño negocio, o las víctimas de la delincuencia. El delito afecta mucho a estos sectores, es un fenómeno importante en los ultimos años en las zonas más pobres, muy ligado al microtráfico, eso ha generado problemas sociales y policiales. Esa gente votó a Kast, es el voto del orden. La base de Boric puso mucho enfásis en la agenda de aborto, transexuales, temas de género, pero para la gente que sale todos los días a ganarse el pan son temas secundarios. Por otro lado, como dije, las elecciones crearon una clara división territorial: Boric predominó en la Región Metropolitana, pero en el Norte la gran sorpresa fue Parisi. Es la zona más afectada por la inmigración ilegal Parisi ganó en la zona norteña fronteriza con Bolivia.

_Entonces, los votantes de Parisi ¿serían votantes de Kast en el balotaje?

_No es tan lineal, muchos de sus votantes tienen mala opinión de las grandes empresas, es un voto antiestablishment. En economía, el voto de Parisi puede ser para Kast pero no todo, puede pasar como en la elección anterior, que sus votantes se quedaron en casa. Pero en general habrá más votos de Parisi a la derecha que a la centroizquierda. Un especialista decía que el voto es “parisiano”, es de él, y hay gran probabilidad que sigan el consejo que dé Parisi. El no se pronunció todavía, solo dijo que el programa económico de Boric era muy malo. Parisi es un hombre de “negocios", hay sospechas de que su nivel electoral está motivado por afán de lucro. La ley de financiamiento de los partidos políticos creó la modalidad de financiamiento en función de los votos obtenidos.

_¿Y Boric? Es un hombre de la izquierda radical, como se lo caracterizó en muchos informes periodísticos o un centroizquierdista como era Beatriz Sánchez, la anterior candidata presidencial del Frente Amplio en 2017?

_Es claramente de izquierda. Es intelectualmente mucho más sólido que Beatriz Sánchez, que era simpática, un rostro amable para un partido con propuestas bastantes radicales. Boric dentro del FA, que es muy diverso, ha mostrado reacciones moderadas; ahora, no sé si es de ideas moderadas. El acuerdo del 25 de noviembre de 2019 (que sancionó el inicio del proceso de reforma constitucional), fue obra de Boric. El no tuvo problema en recibir críticas de su sector y el PC no lo firmó. Tiene una tendencia a buscar cierto grado de consenso. Creo que Boric sería mejor presidente dentro de 10 años (hoy tiene 35 años). Ha tenido una evolución interesante, teniendo en cuenta dónde está, pero ha sido muy claro en temas de DDHH sobre Venezuela y Nicaragua. Pero con Cuba es más cuidadoso, ahí entra en conflicto con el PC. Tiene facilidad para negociar y lograr consensos. Se le critica exageradamente, porque pide perdón por errores cometidos. Pero tiene facilidad para decir 'estuve equivocado'. Lo valoro mucho, pero lo ven como debilidad y la derecha lo trata como un problema de estabilidad emocional. El reconoció que tiene trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Mi impresión es que es un dirigente con ideas bien de izquierda pero con visión moderada, que no quiere incendiar el país. Apoya ciertos cambios fundamentales, pero se salió del leit motiv "tenemos que derrumbar el orden neoliberal". Dentro de FA, el teórico argentino Ernesto Laclau tiene mucha influencia, ese posmarximo es muy fuerte en el FA. Boric viene de este posmarximo. Este leit motiv de acabar con el modelo neoliberal en las últimas semanas desapareció, pero hasta hacve poco todo lo malo era "neoliberal".

_A Boric le llegaron los apoyos de los expresidentes socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet

_Sorprendió lo de Lagos. Es muy impopular entre los jóvenes, lo detestan, la izquierda lo odia. Que lo haya "endosado" a Boric no le aporta mucho. En parte puede ser un ejercicio de "deja vu", cuando Lagos pasó la primera vuelta a fines de 1999, el candidato derechista Joaquín Lavín sacó muchos votos, Lagos pronunció una frase que se hizo famosa, "he escuchado al pueblo", viró al centro y ganó el balotaje en enero de 2000. Parece que busca llamar la atención de Boric para que haga algo parecido. En cuanto a Bachelet, el apoyo fue de su fundación, ella no puede pronunciarse por su cargo en Naciones Unidas.

_Los primeros sondeos dan una ventaja clara a Boric.

_Boric ha sido más exitoso a la hora de atraer al electorado de centroizquierda progresista, Kast tiene dificultades para ir más allá de la derecha tradicional, y ya vimos las condiciones que le puso Sichel para darle su apoyo (entre ellas el "respeto irrestricto a los DDHH y el compromiso total con las minorías y diversidades") . Es temprano para saber si las tendencias de las encuestas son definitivas, entre otras cosas no miden el voto rural, donde Kast es más fuerte, pero todo indica que en este momento el viento sopla a favor de Boric.

_Muchos se preguntan si hay chances de que Chile tenga un gobierno de izquierda radical, dura.

_No son chavistas, no estamos ante un chavismo ni un kirchnerismo. El riesgo es más bien un programa de gobierno con muchas ambiciones, que cuando se den las narices contra la realidad haya una reacción fuerte. Para mí el kirchnerismo es ante todo maquiavélico, tiene una obsesión por el poder. Acá en cambio hay un sueño transformador, refundacional, que tiene otra consistencia, pero hay cierto riesgo de caer en el jacobinismo. El FA tiene tiene muy buenos dirigentes, muy formados, con posgrados en el exterior, pero el problema es que quedaron deslumbrados por un par de ideas y no hicieron ejercicios críticos. No quiero decir que no puedan gobernar porque son jóvenes, pero puede haber cierto grado de inmadurez sobre lo que significa hacer política de verdad. Esto explica algunos errores no forzados de la campaña de primera vuelta. Hubo una sinceridad ingenua, casi infantil.

_Kast es un populista de derecha, ¿hasta dónde puede virar al centro de manera creíble? ¿Y cuánto puede influir la figura de Piñera?

_El presidente Piñera es mala palabra, es el pasivo más grande del sector. Nunca fue popular, es astuto, pero nadie lo quiere. En el caso de Kast, está dispuesto a modificar su plan económico, ya cedió en lo que más preocupa a la opinión pública. Pero luego viene lo que en Chile se llama “la parte valórica”: la agenda de los valores, el matrimonio igualitario, los transgénero, el aborto. Kast es astuto, tiene mucho autocontrol, pero su pensamiento de base es un pinochetismo muy religioso y tradicional. Hace una lectura correcta de que no lo puede imponer, así que su discurso es "soy contrario al matrimonio homosexual, pero respeto a la República". El proponía una red latinoamericana para vigilar a los movimientos de izquierda, sonaba a versión posmoderna de la Operación Cóndor, eso produjo temor en la gente de izquierda, de que se venga una represión si Kast llegase a presidente. Con el poco control que existe hoy sobre Carabineros, se puede crear una situación muy complicada. Le temo a su agenda de orden. En Chile los militares no se meten, no están dispuestos a jugársela por una ideología. Pero con la policía, con Carabineros, es distinto. En materia de intolerancia hemos tenido 2 o 3 casos preocupantes: uno fue el festival Puerto de Ideas en Valparaíso. Le denegaron el lugar en Viña, donde gobernaba el FA, porque había actividades de la embajada de Israel. En el otro extremo, el festival Santiago Abril en el municipio de Las Condes, donde ganó la derecha de Kast, le negaron subsidios. Otro ejemplo: el festival Lolapalooza se hizo en el parque O'Higgins de Santiago, pero la nueva alcalde, Irací Hassler, del PC, se puso del lado de los que se oponen al festival con un mensaje de lucha de clases: estos festivales son para gente de barrios bien. Comienza a percibirse un riesgo de intolerancia.

_También quedó instalada una mala imagen y un costo de prestigio para Chile, con la destrucción de negocios y bienes públicos que se vio en octubre-noviembre de 2019.

_Hubo un costo innegable, pero luego vino la pandemia. Hay una percepción de que hubo un cambio muy fuerte de las características institucionales de Chile antes y después de las protestas. Por ejemplo, el sistema de pensiones privadas, las AFP. Se instaló la idea de las AFP se llevan demasiado dinero con sus comisiones. Y se olvida que muchos salarios son bajos y cotizan poco y otros aportaron pocos años. Y para Chile las AFP son fundamentales para su mercado de capitales, el que permite dar créditos hipotecarios a sectores medios y populares. Lo mismo pasó con la educación (privada): todo era "actividad con fines de lucro". Una simplificación que se instaló en la sociedad y es una vuelta atrás. Así se rompieron varios diques y la calidad institucional de Chile cayó. Siguieron las inversiones, pero con mucha más cautela. Luego de la elección de la Convención Constituyente no hubo una fuga de inversiones, pero gente que tenía dinero comenzó a sacarlo del país, a comprar viviendas en EEUU, a abrir cuentas allá. Mientras se discuta la futura Constitución, las grandes inversiones quedarán en el congelador. Para el sector minero Argentina resulta hoy más atractiva que Chile, al menos en litio. Sobre las pensiones, el retiro parcial de fondos (se autorizaron tres de los fondos de las AFP, y hay un cuarto en debate), eso golpeará directo en la construcción y en la calidad de vida de los chilenos, porque la vivienda y el mercado hipotecario se habían desarrollado mucho. Además se suma el retiro de las llamadas "rentas vitalicias", que es un seguro de retiro. Pero retirar fondos de un seguro es muy cuestionable y las compañías de seguros protestaron. Son cosas que antes eran impensables.