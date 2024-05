Dolores Reyes vuelve a Rosario: cómo escribir sin "un cuarto propio" en un mundo hostil

“La gente tiene ganas de acercarse a estos escritores, que muchas veces vienen sólo en marcos como la Feria del Libro donde hay otro ritmo. Acá la idea es ir a comer o tomar algo, escuchar, poder hacer firmar un libro, sin estar presionado por los tiempos de esos grandes eventos. La idea es que haya un idea y vuelta, que se hagan preguntas, que haya un encuentro”, adelantó Aicardi, organizador del ciclo, en diálogo con La Capital. Además, anticipó que la idea es que la charla fluya “no tanto sobre el oficio, sino sobre cómo llegaron a estar donde están”.

En ese sentido, apuntó que el recorrido de Dolores Reyes es “atípico”. “Creo que su caso desmitifica un montón la figura de la escritora. Muestra que se pueden escribir novelas de calidad a cualquier edad y en condiciones poco ideales. Eso me parece que acerca un montón. No es la idea del escritor o escritora en su castillo, escribiendo un libro, y que sólo baja para presentarlo y después no lo ves más”, aseveró Aicardi, también escritor, y conductor del programa “Un mundo propio” en Radio Universidad, donde tiene origen “Narradorxs”.

Un ciclo de encuentro y reflexión

“A mí me la primera pregunta que me hacen siempre, acá o hasta en una universidad yankee, es cómo hago para escribir con siete hijos. En todos lados. Me da risa porque ya es un clásico”, afirmó por su parte la propia Dolores. En relación a esto, aseguró que este tipo de actividades de diálogo con lectores generan un proceso virtuoso de reflexión para todos los presentes, lejos de ser una suerte de despliegue de fórmulas o verdades por parte de quien escribe.

“Yo reflexiono mucho en cuanto a la escritura de las mujeres. Y yo me sentía muy anómala escribiendo con mis hijos a upa, con mis hijos hablándome en el medio del living, no con esas condiciones ideales a lo Virginia Woolf con el cuarto propio. Y en estos encuentros me doy cuenta que hay mucha gente escribiendo en un montón de condiciones diversas. Eso me interesa y me sirve un montón porque si no me sentía como un bicho raro de la literatura”, compartió Reyes. “Incluso me cuesta un poco la figura de escritora, me gusta más pensar que nos gusta contar historias, nos gusta reflexionar en torno a lengua y la vamos haciendo como podemos. Y me parece que en ese <> nos vamos retroalimentando todos”, agregó.

Por otro lado, destacó la posibilidad de que estos encuentros se den por fuera de sucesos masivos, como la Feria del Libro de Rosario, de la cual Dolores participó en su edición 2023, en una de los eventos de cierre, con la presentación de “Miseria”. “Para mí estas actividades tienen el plus de ir al encuentro con mis lectores, que es hermoso. A veces en las Ferias es todo muy al pasar, porque hay un montón de gente y no es algo íntimo. Yo creo que estos espacios como el que arma Fede se aprovechan mucho justamente porque nos gusta eso más íntimo que habilitan, porque ahí podés realmente conversar con el otro”, detalló la autora.

Sobre el crecimiento del interés popular por los escritores como personajes, y de la buena respuesta del público que ha tenido la experiencia de “Narradorxs”, Reyes reflexionó: “Yo creo que escribir genera cierta ansiedad entonces poder conversar estas cuestiones con personas que tienen experiencia y un camino recorrido, aunque el mío es super chiquito. Por otro lado, creo que cuando una lee un libro, surgen un montón de cosas que te encantaría conversar con un escritor o escritora”.

De héroes, villanos y violencias



“Además, pasan tantas cosas terribles, que un encuentro por algo lindo, por algo que nos moviliza y nos apasiona como son los libros, es algo súper bien recibido”, consideró Dolores, quien sin embargo no sólo no le esquiva a la espesura del mundo y universo de las violencias, sino que lo hace el centro de su literatura.



“Cometierra”, su primera novela, superó las once ediciones y se lee en toda Latinoamérica pero también en Italia, España, Francia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La protagonista, que bautiza el libro, es una joven del conurbano con un don: visualizar el paradero de personas, sobre todo mujeres, desaparecidas víctimas de la trata o de femicidios. La segunda retoma y amplía este universo a través de “Miseria”, una amiga de la otra protagonista.

También desde el vínculo con la construcción de sus propios personajes, Reyes pensó el tema del workshop que dictará el viernes, también en REFI, sobre el armado de héroes y villanos memorables. “Elegí este tema porque a mí me gusta mucho la literatura con personajes fuertes e inolvidables. Entonces en vez de tener el arquetipo del héroe, todo prolijo, superhéroe de Marvel, me interesan personajes como Cometierra, personajes super cotidianos, que tienen una pequeña misión que también es un viaje heroico. El de Cometierra está muy claro, es esta medium o vidente conurbana, con un don que tiene un costo. Y es algo de lo que ella se hace cargo, como si fuese un destino trágico heroico”, detalló la escritora.

“Yo soy muy ñoña de Letras en el sentido de que me gusta mucho la Grecia Antigua o los escritores que han analizado todo lo que es el camino del héroe y el mito del héroe. Es un tema sobre el cual suelo reflexionar para mí. Y ahora, como voy a dar este taller, lo hago pensando en que también a otros les sirva. Lo mismo me pasa con los malos, los villanos. Ahora estoy muy enganchada de nuevo con Ripley de Patricia Highsmith, alguien a quien siempre he leído y me voló la cabeza. Y pienso en Ripley, un personaje del que no te olvidás nunca más, aunque tenga una cuota de maldad o aunque sea maldad pura. Crear un personaje así me parece que es todo”, sumó Dolores.

Finalmente, retomó la importancia de instancias como “Narradorxs”, motivadas por la voluntad de encuentro y un universo en común, en un contexto de creciente complejidad social, atravesado por hostilidades que superan la más cruda de las ficciones. “Estamos en un momento de recrudecimiento total de las violencias. Murió la tercera de las lesbianas agredidas por un lesbófobo, después que a un tipo nefasto los medios de comunicación le dan una hora y media de espacio para que vomite su odio de género. Si tenemos esta escalada en los discursos de odio, enseguida tenemos esta escalada también en la realidad. Entonces me parece que también hacer circular discursos amorosos, sostener este tipo de encuentros con otras perspectivas, que pongan en valor la vida humana y la vida de las mujeres, me parece alucinante. Estoy muy contenta de poder ir a este ciclo tan lindo”, cerró.