Coki Debernardi: "Intenté hacer un disco luminoso dentro de la tragedia"

—Hay músicos que están subiendo discos a Spotify todos los años, o cada algunos meses. Vos, en cambio, te tomás tiempos bien extensos entre un álbum y otro. ¿Eso pasa porque les das muchas vueltas a las canciones? ¿Sos perfeccionista o muy inseguro?

—Nunca me pongo a pensar en eso. Y no me interesa ser prolífico en la música, no le veo un valor en sí a eso. Sí, soy crítico con las cosas que muestro, pero no sé si por perfeccionista, porque quizás no estamos hablando de canciones muy memorables. Yo no tengo nada que me esté corriendo para sacar un disco. Y en los años que transcurren hago un montón de cosas, como tocar muy seguido en vivo, que es lo que más me gusta. Este disco surgió de una manera distinta. No son canciones que veníamos tocando en vivo. Nació de la imposibilidad de juntarse en un estudio, nació casi de casualidad. Si no sucedía lo de la pandemia seguramente este álbum iba a tener otro camino. Este disco se hizo a distancia con Franco Mascotti y Ricardo Vilaseca, mandando las canciones por WeTransfer y componiendo con un teclado en mi casa. Esta es la primera vez que me puse a trabajar una idea todos los días a partir de un ritmo o un sonido y después la compartía con Franco para ver hacia dónde íbamos. Descartamos mucho, y además nos tomamos un tiempo largo para posproducirlo. El disco se mezcló dos o tres veces.

—¿Hay un concepto detrás del título “Fugitivo”? ¿Se podría decir que el disco es una consecuencia de los días de cuarentena?

—Las canciones se hicieron durante la primera etapa de la pandemia y día a día. El primer tema que surgió fue “Fugitivo”. Recuerdo que se lo mandé a Franco y él me dijo: “Esto está buenísimo, hay que armar algo”. No sé cómo pero Franco le mostró el tema a Diego Olivero, que es un músico y productor maravilloso, y él nos preguntó si podía arreglar y orquestar a la canción. Después Diego nos devolvió ese tema casi terminado y quedamos fascinados con el resultado. Entonces nos entusiasmamos y empezamos a mandarnos temas para armarlos. Yo soy muy precario a veces armando las canciones, y le empecé a mandar canciones a Franco casi todos los días, y él me hacía sugerencias y correcciones. Yo creo que se nota que el disco está hecho durante la pandemia porque tiene altibajos emocionales. Es un disco de estados de ánimo, que a veces está muy alto y a veces muy bajo. Y el título “Fugitivo” estaba desde antes. Yo tengo el título de los discos mucho tiempo antes de sacarlos, y después trabajo sobre ese concepto, que acá tiene que ver con el encierro y la libertad.

—Pasaron siete años desde “ChicoDinamitaAmor” pero seguís en esa línea de texturas de teclados, con una estética pop. ¿Por qué te enamoraste de ese sonido?

—En este disco casi no hay guitarras, creo que hay un único solo de guitarra (risas). Por ahí en vivo la banda toma otra dimensión y las guitarras reaparecen más, pero a mí las texturas de pianos, teclados y orquesta me gustan muchísimo desde siempre. Quizás ese mundo de los teclados y los sonidos me fascina desde hace un tiempo porque me permite ampliar esa cosa del rock, del cual no reniego, pero me permite ampliar un poco el panorama. Me parece que algunas canciones mías piden mucho más otro tipo de textura que no es la guitarra. Además, trabajar sin guitarras desde la hechura del disco, y trabajar con Vilaseca, que es tecladista, y con Franco, que maneja mucho los teclados a pesar de ser guitarrista, nos hizo hacer un álbum mucho más colorido.

—¿Aparecen nuevas influencias en “Fugitivo”? Hace dos años me hablaste de Perfume Genius, y creo que hay un aire de sus canciones en este disco.

—Sí, totalmente. Es imposible abstraerse de lo que uno escucha y mira. A mí me encanta escuchar música nueva y meterme en otras aguas, es como un desafío para mí. Hace tiempo que estoy escuchando más música pop y compositores de canciones que no van para el lado de las guitarras, el riff y el típico solo en el medio. Hace mucho que me interesan otras texturas y ritmos que no tienen que ver con la música rock que escuchaba de chico. Y estoy absolutamente permeable a que me suceda eso. En los últimos años he escuchado mucho a Mac Miller. Me interesa la manera que tiene o tenía (Miller falleció en 2018) de decir en las canciones y todo el universo que sus temas tienen detrás. Por supuesto que eso no lo he logrado ni de cerca (risas). También me interesan mucho la música negra y el hip hop desde que arrancó toda esa movida. Para mí es muy natural escuchar mucha música. Yo vengo de una época, vengo de un pasado muy lejano (risas), donde era habitual hablar con gente todo el tiempo de música, y de hecho es algo que hago todo el tiempo, no lo perdí. Tres o cuatro veces por semana voy a una disquería a ver qué hay y a hablar al pedo con cualquiera de música. Es una costumbre que no me puedo sacar. Me encanta hablar al pedo de música en cualquier ámbito. Por ahí me llegan más las cosas que yendo a Spotify a descubrirlas.

—En el álbum hay estribillos pegadizos, que uno se imagina funcionando muy bien en vivo. ¿Se podría decir que hiciste un disco “poptimista”?

—Sí, es un disco de pop luminoso. Supongo que cuando lo compuse solo en una habitación muy chiquita, que es el living de mi casa, debo haber pasado por muchos vaivenes y me debo haber quedado con la idea más optimista en la mayoría de los casos. Y eso tal vez tuvo que ver en la elección de los acordes o las palabras. También se ve en la tapa, que la hizo una dibujante increíble de acá de Rosario que es Alina Calzadilla. Yo le di el disco y dos o tres ideas, y ella me devolvió ese dibujo del paracaidista saltando a pesar de que el paracaídas se está prendiendo fuego... Ahí me lo hizo ver también como trágico y luminoso. Creo que intenté hacer un disco luminoso dentro de la tragedia. Porque la pandemia fue una tragedia, y lo sigue siendo para mucha gente que perdió seres queridos.

killer.jpg La tapa y contratapa del nuevo álbum.

—Fito Páez coescribe con vos la letra de “La antena de los vagabundos” y después cantan juntos el tema “Los halcones de Tommy”, que tiene una historia muy curiosa detrás...

—“Los halcones de Tommy” fue la última canción que armamos para el disco. Yo quería hacer un tema con Rodolfo pero que no resultara un feat. común y corriente, una canción clásica en el que uno canta una estrofa y el otro canta otra y eso hace que el algoritmo funcione. Quería hacerla de verdad, quería compartir esa historia que habíamos vivido juntos y que era una chifladura. Un verano estuve unos días con Fito en una casa que él alquiló en Lobos (provincia de Buenos Aires), y muy cerca estaba la casa que tiene acá en Argentina Tommy Lee Jones. En el terreno de esa casa siempre había unos halcones, que no sabíamos si eran de él o no, pero nosotros nos hicimos la película de que los halcones le cuidaban la casa a él, una casa que es como un castillo, con toda esa imagen de duro que tiene Tommy Lee Jones. Como era una historia compartida me parecía copado que cantemos el tema juntos, los dos al mismo tiempo, una voz en cada canal, que cuando lo escuchás no sabés bien quién está cantando.

—¿Tus hijas escuchan tus discos? ¿Te dan opiniones? ¿O están completamente en otra?

—Antonia ha llegado a cantar en el escenario en algunos recitales míos, pero no sé si tenía mucha conciencia de si le gustaba la música o no. Ahora escucha algunas cosas mías, pero no me da mucha devolución. La más chica escucha cualquier cosa y está fascinada con ritmos bien bailables. Pero no creo que les interese el universo de alguien de 50 y pico de años, y eso está perfecto. A las dos les gusta muchísimo “La tormenta” (del álbum de Coki “Perdida”, de 2005), eso sí, siempre les fascinó esa canción. Yo tampoco he sido el papá rockero que les ponía la remera de los Rolling Stones o de Led Zeppelin a sus hijas. Por suerte no he tenido ese costado de imponerles nada. De hecho los dos últimos regalos de música que recibieron de mi parte fueron el último disco de Rosalía para la más chica, que está como loca con Rosalía, y a la más grande le regalé el último de Harry Styles, dos mundos completamente diferentes.

coki2.jpg "No me interesa ser prolífico en la música, no le veo un valor en sí a eso", aseguró.

—Vos venís del rock y estás formado en la cultura rockera. ¿Cómo te sentís en este mundo donde el mainstream está casi exclusivamente ocupado por el trap, el reggaeton y el hip hop?

—Yo lo veo bárbaro a este momento. Es un momento donde hay un montón de gente haciendo cosas maravillosas. No importa si no son exactamente iguales a las que se hacían mucho tiempo atrás. Yo pasé por todos los estados en la música: el vinilo, el ocaso del vinilo, el furor del CD, el ocaso del CD, el streaming... La industria de la música siempre ha funcionado de la misma manera. En un momento también nos han querido vender que el rock era una idea. La industria está un paso adelante y ve lo que les conviene visibilizar. Igual en esta época sigue habiendo un montón de artistas maravillosos que hacen otro tipo de música. Los diferentes estilos conviven bien, y cada época tiene un costado que está bueno. Recordemos que hubo momentos de un exacerbado rock nacional y barrial, y esto estuvo bastante forzado. El mundo ahora va para otro lado, y uno va para donde quiere (risas). Nadie te está obligando a escuchar todo el tiempo trap y reggaeton. Yo lo escucho si quiero, y de hecho hay cosas que me interesan. Es muy probable que si yo estuviese atravesando la adolescencia en esta época, nunca hubiese armado una banda como Punto G. Quizás hubiese estado en una plaza rapeando con otra gente y viendo cómo poder grabar un disco en mi casa rápidamente con una computadora. Incluso en el primer disco de Punto G hay una canción que se llama “Estupefacientes para su dolor” que tenía máquinas y una especie de fraseo de rap que por supuesto ya existía en esa época, en los años 80.

—Años atrás, una década al menos, si mal no recuerdo, vos no querías hablar del pasado con Punto G. Pero en el último tiempo parecés más abierto a revisar esa etapa. ¿Es así? ¿Por qué se dio ese cambio?

—Sí, puede ser. Cuando te preguntan todo el tiempo por una misma cosa es como que tratás de negarla, no? Lo que volvimos a retomar con (los integrantes de) Punto G es una relación humana, y las relaciones humanas son mucho más profundas que las relaciones musicales. Al retomar el contacto humano con buena energía, claro que me dio muchísimas más ganas de volver a tocar con ellos y de pasarla bien. Todo lo que hacemos ahora con Punto G lo hacemos en un plan de diversión. Y después vimos también que había gente que estaba interesada. Durante mucho tiempo pensé que el grupo no le interesaba más a nadie. Cuando estás muy adentro de algo no te das cuenta de lo que generaste en otras personas. Lo de Punto G fue un universo local y muy chiquito, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era tan local ni tan chiquito. Entonces me interesó más hablar sobre la banda. Me interesa hablar siempre y cuando se hable de música y de cosas reales, toda la parte esa de leyenda y de mito me aburre.