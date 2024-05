Central: tres campeones que hicieron un aguante Gigante

Hablar de un Central-Mineiro es hacer referencia indefectiblemente a aquella final de la Copa Conmebol 1995 , en la que el equipo conducido por ese entonces por Angel Tulio Zof dio vuelta un resultado tremendamente adverso en la final de ida en el Mineirao y conquistó el primer y único título internacional en la vida del canalla. Hoy la historia es totalmente distinta porque no hay un título en juego ni nada que se le parezca, pero no debe haber hincha de Central que por estos días no haya recordado aquella epopeya de hace ya 29 años. Tan es así que a días del choque del próximo martes desde la entidad nació una idea que de inmediato tomó estado público porque el mismo club la publicó en sus redes sociales: la invitación para presenciar un entrenamiento para tres futbolistas que formaron parte de aquel logro. Roberto Bonano, Cristian Daniele y Cristian Colusso fueron quienes siguieron la práctica en el Gigante el pasado jueves cómodamente sentados desde la platea del río. “Fue una linda experiencia y estamos agradecidos por el gesto que tuvo el club hacia nosotros” , coincidieron los tres exfutbolistas ante la consulta de La Capital .

Lo cierto es que Lusshenhoff lo charló con Miguel Angel Russo y por supuesto con el presidente Gonzalo Belloso. A ambos les pareció una muy buena idea y dieron el visto bueno para que fueran esa tarde al Gigante. “Viste como es el tema con las prácticas de fútbol o los trabajos tácticos, son momentos de absoluta privacidad por eso a nadie se le ocurriría pedir permiso para ir”, se sinceró Tito Bonano.

El momento cayó justo, pero básicamente por el contexto, porque otra vez habrá un Central-Mineiro en el Gigante de Arroyito, sólo que en esta ocasión estará la particularidad de que el estadio estará vacío por la sanción que la Conmebol le impuso a Central por los incidentes producidos en el encuentro contra Peñarol.

De ello por supuesto también hablaron Bonano, Daniele y Colusso, de la importancia que tiene para un equipo, y más para este Central de Russo, jugar con los hinchas en las tribunas. De hecho, los tres hicieron referencia a que gran parte de aquel título se debió al empuje y al incentivo que sintieron en la semana previa, pero sobre todo en esos los 90 minutos eléctricos que desembocaron en los penales.

Equipo.jpg El equipo de Central campeón de la Conmebol 95. Bonano fue titular, Daniel y Colusso ingresaron desde el banco.

Aquel 19 de diciembre de 1995 el Gigante fue un hervidero. Más de 40 mil hinchas de Central tuvieron una confianza ciega hacia un equipo que venía de recibir un golpe tremendo en Belo Horizonte, aunque la concurrencia también contó con una alta cuota de agradecimiento hacia un plantel que batalló incluso hasta con una dirigencia que renegaba de los gastos que ocasionaba la competencia. Es que eran otros tiempos y la recompensa económica no tenía absolutamente nada que ver con lo que hoy ofrece la Copa Sudamericana, pese a que aquella vez también se trataba del segundo escalón a nivel internacional a nivel de clubes.

Sólo Tito Bonano fue titular en ese partido. El Cui Daniele y el Chiri Colusso ingresaron en el complemento, pero la vivencia corre para los tres por igual.

Y nadie mejor que ellos para explicar lo que significa afrontar un partido de tamaña magnitud con un Gigante repleto, lo que está en las antípodas de lo que ocurrirá mañana, con un estadio totalmente vacío, algo que sin dudas beneficiará al equipo brasileño. Por eso la idea de que este Central de Russo se verá en la obligación de hacer las cosas de manera correcta desde lo futbolístico, pero también ser lo suficientemente inteligente y acomodar la cabeza para saber gobernar las emociones.

Apenas un gesto de parte del cuerpo técnico y la dirigencia, pero altamente valorado por tres protagonistas de aquel partido que marcó la historia del club de Arroyito. Todo en la previa de un cotejo que no tiene el carácter de “decisivo”, pero que sí será importante para el futuro del canalla en la Copa Libertadores.

Campeones2.jpg Los tres coincidieron en que para Central será perjudicial jugar con el Gigante vacío el martes ante Mineiro. Prensa CARC

Bonano: "Aquel partido fue como un cuento de Fontanarrosa"

“Nos gustó mucho la idea de presenciar un entrenamiento y fue por una invitación que recibimos de parte del Colo Lussenhoff, con quien tenemos una excelente relación, pero con el aval de Belloso y por supuesto de Russo. Me hubiese encantado que Conmebol reviera un poco el tema de la sanción, igual entiendo que tiene que haber penalidad contra cualquier tipo de violencia. Acá hay que concientizar a la gente de los daños que le puede provocar al club. Es una pena que haya pasado esto porque creo que es un partido especial. En lo personal me trae muchos recuerdos por el rival. Es imposible no retrotraerse a la final de la Conmebol del 95, que fue un momento mágico. Siempre digo que aquel partido fue como un cuento de Fontanarrosa, con un resultado en contra pero con la gente que llenó el Gigante en un acto de fe, empujando. Y eso fue lo que nos llevó a arrasar al rival, pero con juego, como nos inculcaba don Angel. Fue impresionante hacer tres goles en el primer tiempo y llegar a los penales después de aquella jugada heroica de Petaco. Todo eso nos llevó a ganar una Copa que cada vez tiene más trascendencia porque para nosotros fue una vidriera importantísima y para el club un logro cada vez más importante porque es la única copa internacional que tiene la ciudad. Lo que va a pasar ahora es raro. Es una pena que no haya gente porque el factor público es fundamental, por algo este Central mantuvo durante tantos partidos el invicto como local. Es un equipo que aprovecha muy bien el apoyo de su gente porque todos sabemos lo que contagia el Gigante. Los brasileros son siempre difíciles, al punto que en un par de jugadas te pueden complicar demasiado. Igualmente imagino un Central protagonista, pero que tendrá que acostumbrarse a un marco difícil porque jugar sin público no contagia y el jugador se siente extraño. No es un detalle menor lo que va a suceder el martes. Las cosas se dieron así y ojalá Central pueda ganar y acercarse a una clasificación deseada”.

Daniele: "Jugar sin público es muy malo para Central"

“Fue un lujo presenciar ese entrenamiento porque fue la antesala del partido contra Atlético Mineiro, un equipo con el que tuvimos la suerte de jugar una final y por supuesto ganarla. Valoramos la invitación porque estuvo bueno compartir la práctica con los jugadores y el cuerpo técnico. En lo que tiene que ver con el partido del martes, para Central es muy malo jugar sin público por todo lo que significa jugar un partido de local contra un equipo brasilero, en el que vos podés usar esa presión que mete el Gigante. Creo que es una ventaja enorme la que tendrá Mineiro, pero confiamos en que nuestros muchachos puedan hacer un buen partido, que lo saquen adelante y que sigan peleando por la clasificación. Los que tuvimos la suerte de jugar aquella final contra Mineiro siempre recordamos lo lindo que fue y las anécdotas nunca faltan. Fue un momento único lo que nos tocó vivir”.

Campeones3.jpg Bonano, Daniele y Colusso dialogan con el Flaco Galloni y Claudio Ubeda, ambos integrantes del cuerpo técnico.

Colusso: "Sin hinchas habrá que apostar a un partido largo"

“Nosotros enfrentamos a Mineiro en un contexto totalmente distinto a lo que va a ser el martes. Lo del Mineirao fue impresionante, pero lo que se vivió acá en el Gigante fue un infierno. No tengo dudas que ese estadio lleno fue uno de los grandes argumentos para remontar el 0-4 de la ida. Ahora que Central juegue sin público es una desventaja muy grande porque este Central se hace muy fuerte jugando en su estadio y con su gente. El Gigante es un estadio que presiona mucho y siempre fue difícil jugar para el visitante. Va a ser un partido totalmente distinto a lo que hubiese sido con los hinchas en las tribunas, pero es lo que toca y no queda otra que jugarlo de esa forma. Me parece que el negocio de Central será hacer un partido largo, que se defina en los últimos 30 minutos, que es el momento en el que Mineiro suele tener un bajón por la gran cantidad de partidos que juegan. Al no tener la gente en las tribunas una buena estrategia podría ser apostar a un partido largo, desgastar al rival y aprovechar el momento de mayor desgaste de ellos”.