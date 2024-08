Santi Maratea: "No le quiero demostrar a nadie si soy bueno o malo, me da igual" Maratea estuvo en Rosario para visitar el Hospital de Niños Victor J. Vilela. En su recorrido habló con Brindis Tv sobre cómo lo encuentra este momento 22 de agosto 2024 · 15:38hs

Santiago Maratea: "No me imagino fracasando".

Una sala especializada para niños que transcursan tratamientos oncológicos en Rosario. Esa es la causa que motoriza la última colecta de Santiago Maratea. El Hospital que busca construirla es el Victor J. Vilela. En ese marco, el influencer visitó la ciudad y habló con Chona Novisky para Brindis Tv, el canal de streaming del Diario La Capital.

El proyecto del hospital Vilela busca generar una sala de alta tecnología y pedagógicamente preparada para hacer más agradable los tratamientos de pacientes oncológicos infantiles. “Son quinientos mil dólares. Es bastante, pero depende cómo lo veas”, aclaró Maratea. La duda que sobrevuela, cuando se piensa en proyectos de este calibre, es qué pasa si no se llega. “Una vez dije algo que no cayó muy bien, pero no importa porque lo sostengo”, afirmó Maratea y agregó: “No me imagino fracasando. Sé que el fracaso existe, lo conozco. Pero no me lo imagino”.

Maratea, el influencer La figura pública de Maratea cambió mucho en los últimos años. De ser aquel conductor de radio desenfrenado que vendía libros de Harry Potter intervenidos, u organizaba fiestas en su honor a las que no iba, hoy su perfil parece distinto. El trabajo de encabezar colectas para causas que él mismo selecciona, mostró una faceta distinta del influencer. “Yo no le quiero demostrar a nadie si soy bueno o soy malo, me da igual”, sostuvo en su paso por Rosario. Tampoco le da mucha entidad a los titulares que reproducen masivamente sus palabras. “Ya me pasó tantas veces engancharme con un titular pensando que eso va a definir mi vida. Y todo se olvida. Todos se olvidan de todo. Eso es lo mas lindo para mi de la fama. No sos tan relevante, sos un divertimento para la gente”, afirmó Maratea.