El anhelo del Hospital Vilela que se cruzó con un sueño de Santiago Maratea

Durante la recorrida por el hospital, Maratea sintió una "conexión especial" con los enfermeros: "Es gente que se dedica a asistir a los nenes y que conoce las realidades de chicos que reciben quimioterapia en salas poco infantiles, bastante duras para ellos. Hay algo que no se explica: miradas, abrazos, sonrisas que me hicieron sentir que, realmente, están agradecidos con lo que estamos haciendo. Sé que todos lo valoran, pero como los padres de los nenes y los enfermeros, no se dimensiona".