La Libertad Avanza apeló y la Cámara Electoral define si Santilli reemplazará a Espert en las boletas

Los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) apelaron este jueves la decisión del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert .

El magistrado ya concedió la apelación, por lo cual el tema será revisado por la Cámara Nacional Electoral , la máxima autoridad en la materia del país. Además, LLA había pedido la reimpresión de todas las boletas para quitar al diputado cuestionado.

En el escrito del partido violeta se consideró "extremadamente arbitrario" lo resuelto por Ramos Padilla y se advirtió que la sentencia "genera un profundo daño al sistema electoral" .

"Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos" , agregó el escrito en relación a que tras la renuncia de Espert, jaqueado por denuncias de vínculos con un narcotraficante , no se acepta que Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre próximo.

Además, se advierte que Ramos Padilla "abandona el texto de la norma, la cual establece un mecanismo constitucional claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputado, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez".

Fuentes de la Justicia electoral habían deslizado que por la cercanía de los comicios difícilmente pueda llegarse a hacer un cambio del tenor que solicitó La Libertad Avanza. De hecho, cuando este domingo se conoció la renuncia de Espert, los márgenes de tiempo y recursos económicos eran escasos.