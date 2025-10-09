Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

El expresidente cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo como única opción, relegando así al sello de los gobernadores

Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Después de formalizar el nuevo acercamiento con Javier Milei , el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri , volvió a ser noticia luego de que sostuviera que la elección legislativa del 26 de octubre próximo es netamente binaria. Así, le baja el pulgar a Provincias Unidas, el sello de los gobernadores que asoma como tercera opción.

El expresidente retuiteó un análisis de Fernando De Andreis , exsecretario General de la Presidencia durante la gestión de Macri en la Casa Rosada. En el mismo, el ex funcionario habla de la necesidad de polarizar con el peronismo como única opción.

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Martín Lousteau, Facundo Manes, Gracielas Ocaña, los candidatos de la Coalición Cívica y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien” , enfatizó.

“Me hace acordar a las Paso de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No votaron a Alberto pero lo hicieron ganar. Una desgracia” .

Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente. https://t.co/ifJWiAicKS

“Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza, va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla. Ya sabemos que pasa después”, finalizó.

Es ahí cuando Macri cita a De Andreis y suma. “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así, todavía se arrepiente”, indicó.

De ese modo, sostiene que quien no juega con La Libertad Avanza puede ser funcional al kirchnerismo, una alusión directa a Provincias Unidas, que busca polarizar con Fuerza Patria. Además, descarta alguna sintonía con el sello de los gobernadores, como se sugirió en algún momento.