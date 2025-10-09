La Capital | Política | Macri

Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

El expresidente cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo como única opción, relegando así al sello de los gobernadores

9 de octubre 2025 · 14:10hs
Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Foto: Archivo / La Capital.

Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Después de formalizar el nuevo acercamiento con Javier Milei, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, volvió a ser noticia luego de que sostuviera que la elección legislativa del 26 de octubre próximo es netamente binaria. Así, le baja el pulgar a Provincias Unidas, el sello de los gobernadores que asoma como tercera opción.

El expresidente retuiteó un análisis de Fernando De Andreis, exsecretario General de la Presidencia durante la gestión de Macri en la Casa Rosada. En el mismo, el ex funcionario habla de la necesidad de polarizar con el peronismo como única opción.

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Martín Lousteau, Facundo Manes, Gracielas Ocaña, los candidatos de la Coalición Cívica y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1976291011451060358&partner=&hide_thread=false

Macri polariza

“Me hace acordar a las Paso de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No votaron a Alberto pero lo hicieron ganar. Una desgracia”.

“Nos guste o no, la elección del 26 es totalmente binaria. Cada voto que no vaya a nuestra alianza, va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragalla. Ya sabemos que pasa después”, finalizó.

Es ahí cuando Macri cita a De Andreis y suma. “Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así, todavía se arrepiente”, indicó.

De ese modo, sostiene que quien no juega con La Libertad Avanza puede ser funcional al kirchnerismo, una alusión directa a Provincias Unidas, que busca polarizar con Fuerza Patria. Además, descarta alguna sintonía con el sello de los gobernadores, como se sugirió en algún momento.

Noticias relacionadas
Milei retomó el diálogo con Macri y no descarta sumar dirigentes del PRO a su Gabinete

Acercamiento Milei-Macri: tres horas de reunión en Olivos y plan para volver a verse esta semana

Tras la aprobación en Diputados, este jueves allanaron la casa de José Luis Espert

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

La Agencia Nacional de Discapacidad, en el ojo de la tormenta,

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

El juez federal Alejo Ramos Padilla. 

La Libertad Avanza apeló y la Cámara Electoral define si Santilli reemplazará a Espert en las boletas

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Lo último

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Tras el entrenamiento matutino, casi todo el plantel canalla emprendió viaje este jueves hacia Buenos Aires para estar en la despedida de Russo en la Bombonera. Dolor en Central

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito

No me quiero morir sin ser campeón con Central, dijo Russo y se convirtió en leyenda

Por Sergio Faletto
Opinión

"No me quiero morir sin ser campeón con Central", dijo Russo y se convirtió en leyenda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Ovación
Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Ovación

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Policiales
Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta
Policiales

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

La Ciudad
Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación