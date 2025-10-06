Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

El selectivo trabaja en el predio de la Rosarina (exbatallón 121). La sub 14 viene de coronarse en el torneo de Santa Fe

Rosario en lo más alto. La sub-14 se trajo la Copa de Oro, en el torneo que se realizó en Santa Fe.

El fútbol femenino no para de crecer en los torneos organizados Asociación Rosarina de Fútbol . Cada fin de semana en el predio de la liga (exbatallón 121), se concentra toda actividad en los certámenes de las infantiles y juveniles.

Por su parte los torneos de primera división se desarrollan en diferentes sedes programadas. En ese contexto, la actividad también pasa por la importancia que se le está dando a los selectivos juveniles que salen a competir en la provincia.

El caso más relevante fue la consagración de la selección sub14 que fue la mejor a lo largo del Torneo Provincial de selecciones de Liga que organizó la Federación Santafesina de fútbol en el mes de septiembre.

Rosario en lo más alto. La sub-14 se trajo la Copa de Oro, en el torneo que se realizó en Santa Fe.

Las chicas rosarinas se llevaron la Copa de Oro, en segundo lugar fue para la Liga Rafaelina y el tercer puesto para la Liga Santafesina. El cuerpo técnico está conformado por Mauro Palacios , Valentina Viola, Valentina Figueroa, Magalí Acosta y Rodrigo Mastroguiseppe.

La sub12 se prepara para viajar a Rafaela

Ahora se viene el Encuentro Provincial para las selecciones 12 , que se jugará el fin de semana del 25 de octubre en la ciudad de Rafaela. El certamen será de carácter recreativo, por lo que no habrá sumatoria de puntos, a diferencia de lo que fue el sub-14 donde la Asociación Rosarina se consagró campeona.

El cuerpo técnico citó a 90 jugadoras de los diferentes clubes de la liga. De este grupo inicial saldrán las 18 futbolistas que integrarán el plantel para la competencia en la Perla del Oeste.

Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Mauro Palacios, un técnico campeón

“Se vienen trabajando muy bien con los planteles de los respectivos selectivos de la Rosarina tanto con el cuerpo técnico como el Consejo de Mujeres que están a cargo de todo el fútbol femenino. Todo va de la mano, Rosario se transformó en un punto muy importante en Santa Fe y en el país, dijo Mauro Palacios, DT de los planteles sub12 y sub14 de la Rosarina. Además el joven entrenador es uno responsable del histórico título conseguido por Social Lux en la Copa Santa Fe 2025