El Sanatorio de Niños aplicó ECMO, un sistema que oxigena la sangre fuera del cuerpo, a Juana, que tenía un día de vida y una grave complicación respiratoria tras el parto

Con apenas un día de vida, Juana atravesó una situación crítica que puso en riesgo su supervivencia. La recién nacida presentó una grave complicación respiratoria después de aspirar líquido meconial durante el nacimiento, lo que impidió que sus pulmones oxigenaran adecuadamente la sangre. Para sostenerla, el equipo del Sanatorio de Niños de Rosario recurrió a la ECMO , un sistema de soporte vital de alta complejidad. Tras un mes de internación, la bebé recibió el alta médica y regresó a su casa junto a su familia.

El meconio es la primera materia fecal del bebé. Cuando ese líquido llega a las vías respiratorias durante el parto, puede dificultar el paso del oxígeno de los pulmones a la sangre. En el caso de Juana, el cuadro fue tan grave que su respiración no alcanzaba para oxigenar el organismo, y el equipo médico debió buscar una alternativa que permitiera ganar tiempo mientras los pulmones se recuperaban.

La decisión estuvo a cargo del equipo coordinado por Francisco Tabacco, médico de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del sanatorio, que resolvió implementar la ECMO. Esta tecnología permite mantener la oxigenación del organismo cuando los pulmones no pueden cumplir su función. Según informó la institución, la intervención fue determinante para sostener las funciones vitales de la bebé mientras sus pulmones recibían los cuidados necesarios para recuperarse.

La sigla ECMO corresponde a oxigenación por membrana extracorpórea . Se trata de un sistema que extrae temporalmente la sangre del organismo, la oxigena mediante un dispositivo externo y la devuelve al paciente. Así, el equipo cumple en forma transitoria la tarea que los pulmones no pueden realizar y permite sostener la oxigenación de los órganos cuando hay una falla respiratoria grave y los tratamientos convencionales no resultan suficientes.

El Sanatorio de Niños es el único centro de la provincia de Santa Fe que cuenta con esta tecnología, destinada a la atención de pacientes en situaciones de extrema gravedad. Si bien la institución ya había utilizado ECMO en otros casos críticos, Juana fue la primera paciente de apenas un día de vida en recibir este soporte y alcanzar una recuperación completa, marcando un nuevo hito en la atención neonatal de alta complejidad.

Lo que distingue el caso de Juana es su edad: fue la primera paciente de apenas un día de vida en recibir este soporte en la institución y alcanzar una recuperación completa. Desde el sanatorio lo definieron como "un nuevo hito en la atención neonatal de alta complejidad", un área que requiere equipos especializados y capacidad de respuesta inmediata en las primeras horas de vida.

El alta después de un mes de internación

La evolución de la bebé tuvo un seguimiento permanente de los profesionales de la Maternidad Oroño y de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrica. Con la intervención a tiempo y la tecnología disponible, Juana logró superar el cuadro respiratorio que había comprometido su vida. Luego de un mes de internación, evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar.

Para la institución, la recuperación muestra la importancia de contar con equipos médicos especializados y coordinados, tecnología de alta complejidad y capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias neonatales. Según la comunicación difundida, el caso pone en valor la capacidad de la Maternidad Oroño, el Sanatorio de Niños y Grupo Oroño para brindar atención médica de alta complejidad a los pacientes más pequeños, al combinar recursos profesionales y tecnológicos.