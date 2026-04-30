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Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

La influencer Julieta Poggio lució su nueva dentadura y en redes la cuestionaron con dureza. ¿En qué consiste el procedimiento? ¿Es sólo estético?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

30 de abril 2026 · 14:19hs
Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Julieta Poggio, influencer, modelo y ex Gran Hermano, fue cuestionada duramente en redes sociales cuando mostró su "nueva" sonrisa. Después de pasar por un tratamiento de carillas dentales, lo mostró orgullosa, pero pocos "bancaron" el cambio. "Estos días estuve un poquito mal, la verdad, siento que me estuvieron afectando el hate (el odio) y los comentarios", dijo la modelo. La polémica volvió a poner en el centro de la escena esta modificación dental que está cada vez más de moda. También en Rosario.

La Capital habló con Sergio Hiskin, odontólogo, ex presidente de la Academia Internacional de Odontología y actual presidente de Sociedad Internacional de Odontología de Avanzada, quien comentó que la carillas de porcelana dental son cada vez más solicitadas por pacientes de la ciudad y alrededores. "Las conocen y las piden. En especial aquellas personas a las que les importa mucho la estética".

"En lugar de la ortodoncia, quieren estos procedimientos. Los más novedosos te permiten en 48 horas corregir la sonrisa, diseñar la sonrisa; y las carillas vienen preformadas", detalla el profesional. Para poder acortar lo tiempos, existe además un programa para el diseño digital, de vanguardia.

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Elegir lo más natural

"Estas, las que se hacen en 48 horas (y vemos en algunos famosos) no necesitan provisorios. Son de porcelana feldespática, que similar a un vidrio; son traslúcidas, de 0,5 milímetros y vienen en diferentes tamaños: small, medium y large. Se eligen en base a la altura del diente de la persona", señala Hiskin.

"Es el odontólogo el que muchas veces tiene que poner el límite, el que asesora, quien dice qué es mejor... porque como sucede con otras cosas estéticas, ¡el exceso no va! Tiene que quedar natural y uno ve algunos resultados horribles".

Al color lo otorga el cemento con el que, justamente, se sella la carilla.

El blanco Hollywood

"insisto en que el color debe ser natural, acorde. Ese blanco brillante que vemos en los famosos se llama Sonrisa Hollywood. Quedan como una tecla de piano y en Estados Unidos son muy buscadas. Para mí, no quedan bien. Incluso los mismos pacientes lo saben. He visto gente que se las hace y se arrepienten", reflexionó el odontólogo.

blanqueamiento dental carillas
Furor por la sonrisa

Furor por la sonrisa "perfecta"

Carrillas más comunes

Lo más habitual, entre los rosarinos que pueden recurrir a este procedimiento, son las carrillas que requieren de etapas, que se hacen con tiempo y el asesoramiento profesional adecuado: la boca debe estar previamente en condiciones de salud, luego se hace el diseño, los provisorios y finalmente las carillas definitivas.

El costo varía de acuerdo al tipo de material: para cada carilla hay que desembolsar entre 250 y 500 mil pesos.

"Se toma un modelo, se hace un encerado para dejarlo parejo, se le toma una impresión a ese modelo y se le pone acrílico. El paciente ve como le van a quedar, y si hay cambios que hacer se modifica. Luego se toma la impresión definitiva, va al laboratorio y se hace las carrillas. Sin dudas lleva tiempo y un costo. El paciente se va con lo provisorio y luego lo definitivo", explicó Hiskin.

¿En toda la boca?

Se pueden colocar "solamente en el sector anterior, de canino a canino...y tanto arriba como abajo. Pero en la parte posterior no se puede. Los molares y premolares no admiten carillas, si coronas", dijo el especialista.

"No solo es algo estético. Estas carillas se meten un milímetro adentro de la encía para que no parezcan postizas, para que no se noten pero también para que no se inflame la encía. Por lo tanto el control gingival es importante y siempre supervisado por un odontólogo", remarcó.

"Además, si el diente está muy torcido, o está mal hay que tallarlo".

hiskin sergio
El odontólogo Sergio Hiskin

El odontólogo Sergio Hiskin

¿Tapan las manchas de los dientes?

"Es importante hacerse un blanqueamiento previo, porque al usarse un material traslúcido para la carilla no tapa manchas. Eso hay que resolverlo en forma previa", dijo el dentista.

Blanqueamientos de última generación

"Como mencioné, el paso previo es el blanqueamiento. Es lo ideal para homogeneizar color. Este procedimiento se hace con peróxido de hidrógeno, y existe otro de peróxido de carbamida que es menos agresivo. Este es el que el paciente se lleva con una placa y un gel a la casa. El otro debe hacerse en consultorio porque tenemos que proteger las encías para no quemar: se coloca luego una luz y se blanquea el esmalte. El principal problema es que a veces trae sensibilidad".

"Ahora existe un método robótico que lo hace en 10 minutos, y si no te gusta, se puede blanquear un poco más", agregó.

"Además, le damos al paciente una pasta blanqueadora. Cuando tienen un evento, por ejemplo, se la colocan. Es como un esmalte de uñas (para ejemplificar) que te lo ponés diente por diente. Pero no es algo que se compre on line, te lo tiene que dar el odontólogo", expresó Hiskin, quien destacó que la visita al consultorio, para control general, "debe hacerse al menos dos veces al año".

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