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Las "redes de salud" de todo el país se reúnen en Rosario

El jueves 22 de octubre, en la UCA, representantes de hospitales, sanatorios, obras sociales y financiadores debatirán sobre el presente y futuro del sistema en la Argentina

21 de octubre 2026 · 16:18hs
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La optimización de recursos y el liderazgo forman parte de la gestión eificiente en salud 

La optimización de recursos y el liderazgo forman parte de la gestión eificiente en salud 

La Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud realizará el 22 de octubre su Tercera Jornada Nacional. En esta oportunidad, la temática central será “Expansión, Tecnología y Liderazgo en Salud”. El encuentro, que reúne a profesionales que lideran la salud privada y pública del país, tiene como objetivo la capacitación, el intercambio de ideas y el networking. La cita es en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Rosario.

Directores, gerentes y líderes de la gestión operativa de distintas instituciones analizarán el presente de la salud y plantearán cuál es el camino de las buenas prácticas, además de favorecer el intercambio de experiencias. Los expositores darán a los asistentes herramientas concretas y actualizadas en gestión operativa.

Eficiencia, transformación digital, calidad, liderazgo operativo y sostenibilidad, serán ejes del multitudinario encuentro, del que participan la mayoría de las entidades privadas de Rosario y la región, y funcionarios públicos.

El "motor" del sistema de salud

La asociación (AAGOS por sus siglas) es una institución de alcance nacional que nuclea a los profesionales que lideran los procesos operativos del sector. Una de las misiones es hacer visible el rol estratégico de la gestión operativa en salud y "poner en valor a quienes lideran los procesos que garantizan el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario".

Los paneles que se desarrollarán durante toda la mañana del jueves, abordarán distintas temática, entre ellas: "La Infraestructura como base de la Expansión", donde se compartirá una exposición del proceso de crecimiento del recurso físico de la secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

"La tecnología que apalanca el crecimiento" será otro de los ejes de la jornada.

Desde el área de Tecnología y Sistemas de Información Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, también se explicarán las acciones públicas que se vienen desarrollando en materia de gestión operativa.

El sector privado estará representado por líderes de Rosario, la región y el país.

    Más información en www.aagos.org.ar.

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