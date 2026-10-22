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Anses actualizó los topes para acceder a la pensión por discapacidad: quiénes quedan afuera

Para acceder o mantener la pensión por discapacidad, los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos y ajustarse al nuevo tope de ingresos

22 de octubre 2026 · 14:56hs
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Anses actualizó los topes para acceder a la PNC por discapacidad en octubre

Anses actualizó los topes para acceder a la PNC por discapacidad en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el tope de ingresos para quienes cobran la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad. Se trata de una ayuda económica destinada a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no pueden trabajar por problemas físicos o mentales.

La actualización de los montos para acceder a la prestación se relaciona con el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se usa como referencia a la hora de determinar quiénes pueden acceder o no a determinadas prestaciones. La Ley 27.793 establece que los beneficiarios de esta prestación particular no pueden percibir más de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Este límite considera los ingresos individuales así como alcanza a quienes trabajan en relación de dependencia o están inscriptos en regímenes laborales.

>>Leer más: Asignación por Matrimonio de Ansés: quiénes pueden acceder y cuánto se paga

Cómo quedaron los montos para acceder a la PNC por discapacidad

En octubre, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa se ubicó en $391.200. Esto quiere decir que quienes reciban la PNC por discapacidad no podrán percibir un ingreso superior a los $782.400 mensuales, que es el equivalente a dos salarios mínimos.

Asimismo, el gobierno ya anticipó que en noviembre aumentará el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que el valor de referencia para el penúltimo mes del año cambiará. En noviembre, el salario mínimo equivaldrá a $398.800, por lo que los beneficiarios de pensiones por discapacidad no deberán superar los $797.600 para seguir cobrando el beneficio.

Cuánto se cobra con la PNC por discapacidad

El monto de esta prestación equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que se va actualizando cada mes. En octubre, las jubilaciones tuvieron un aumento de 1,66%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Es así que este mes la pensión por discapacidad llegó a $305.023,96. A este valor se le suman $70.000 del bono extraordinario, por lo que el monto final en octubre equivale a $375.023.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en octubre

Requisitos para cobrar la PNC por discapacidad

Además de ajustarse a los requisitos económicos, para acceder a la pensión por discapacidad, los beneficiarios deben cumplir con otro tipo de exigencias. Estos son los requisitos:

  • Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
  • Tener hasta 65 años de edad
  • Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
  • Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
  • En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.
  • No cobrar jubilación ni pensión.
  • En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
  • Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

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