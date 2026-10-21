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El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

"Lo hemos gestado en el hospital que dio origen a la medicina de la ciudad y la región", dijo Alberto Muniagurria, presidente de la Fundación de Ciencias Médicas

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

21 de octubre 2026 · 06:50hs
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El flamante centro tiene seis consultorios

El flamante centro tiene seis consultorios, amplias salas de espera y espacio para reuniones e investgación 

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y el Hospital Centenario contarán desde el jueves con un espacio asistencial, docente, de investigación y de extensión a la comunidad que marcará un hito en el sector público de la salud: el Centro de Nutrición, único en el país por sus características.

La obra edilicia está ubicada en el área ambulatoria del hospital, en un sector que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. El proyecto fue ideado y conducido por la Fundación de Ciencias Médicas, que consiguió además los fondos del sector empresario para hacer realidad este sueño que beneficiará a los rosarinos y pacientes de toda la región.

"Este jueves 22 de octubre, en el Hospital Centenario concretamos un sueño. Una idea que nació hace años y que pudimos lograr gracias a los fondos que generosamente brindó el sector privado, al apoyo del sector público de la salud que creyó en nosotros, a la facultad que estuvo codo a codo y a la comunidad de Rosario, para quienes se creó este centro". En estos términos, habló el médico Alberto Muniagurria, presidente de la Fundación de Ciencias Médicas. El "espíritu" de esta obra "de gran magnitud" es acompañar a los pacientes en la prevención, en los tratamientos, y darle un espacio importante a la investigación, con el foco puesto en la alimentación, "un pilar fundamental para evitar enfermedades crónicas y severas", la epidemia de esta época.

Cuenta regresiva para el centro

"Sí, comienza la cuenta regresiva y la emoción es enorme. Vamos a contar con el primer centro de nutrición público, ambulatorio e interdisciplinar de Rosario, y está en el ámbito público de la salud, para todos", expresó Muniagurria.

La facultad de Ciencias Médicas de la UNR y el Hospital Provincial del Centenario contarán así desde el jueves con un espacio asistencial, docente, de investigación y de extensión a la comunidad que marcará un hito en el sector público de la salud. La obra edilicia está ubicada en el área ambulatoria del hospital, en un sector que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. El proyecto fue ideado y conducido por la Fundación de Ciencias Médicas, que consiguió además los fondos del sector empresario para hacer realidad este sueño que beneficiará a los rosarinos y pacientes de toda la región.

La inauguración de este centro (CeNutriR) está prevista para las 10, en el hospital, en Urquiza 3001. Contará con la presencia de autoridades de Salud municipal y provincial, especialistas, estudiantes de carreras afines, y representantes de la comunidad.

"Es un hecho histórico", enfatizó el decano de Ciencias Médicas de la UNR, Jorge Molinas.

Directivos de la Fundación (doctores Muniagurria y Tozzini), representantes de la facultad y médicos vinculados al Centro de Nutrición, en el momento en el que se hizo el anuncio del avance de las obras, en 2025.

Directivos de la Fundación (doctores Muniagurria y Tozzini), representantes de la facultad y médicos vinculados al Centro de Nutrición, en el momento en el que se hizo el anuncio del avance de las obras, en 2025.

"El camino que seguimos estuvo impulsado por la importancia que tiene la nutrición, que es la base de muchas enfermedades cuando no es adecuada y que es hoy el problema más serio que tiene la salud a nivel mundial. El Centenario tenía que tener un centro de estas características", dijo Muniagurria.

Todas las especialidades

"Todas las especialidades de la medicina que tiene relación con este tema, y que abarca a la mayoría, van a poder trabajar acá. Además de permitir la construcción de conocimiento con los estudiantes, residentes y docentes de la carrera", agregó.

El proyecto que unió valor y voluntades

La idea de la Fundación de Ciencias Médicas "Dr Rafael M. Pineda" fue visionaria. Cuando empezó a gestarse esta obra, la importancia de la alimentación como herramienta preventiva de jerarquía en la salud de las personas y en el marco de algunos tratamientos por distintas enfermedades, no tenía la fuerza, la evidencia y presencia que tiene en la actualidad, en todas las disciplinas.

"Ponemos en el foco a la nutrición, que es un área vital de la salud y un objetivo clave en estos tiempos. Este emprendimiento, además, permite sostener los acuerdos entre instituciones para avanzar en obras como la que vamos a inaugurar. Es necesario mencionar el trabajo de la fundación, el apoyo de nuestra facultad, los aportes privados que son findispensables, y el Ministerio de Salud provincial, conducido por Silvia Ciancio, que nos acompaña y fomenta la unión entre las partes para llegar a determinadas metas", agregó el decano, oportunamente.

María Alejandra Argüello, especialista en Clínica Médica, Nutrición y Terapia Intensiva, coordinadora del flamante Centro, dijo que la nutrición "atraviesa todas las disciplinas" y por eso vamos a trabajar con todas las áreas del hospital. "Somos lo que comemos", especificó la profesional.

Características del nuevo espacio de salud

Cuenta con seis consultorios externos y espacios comunes para reuniones profesionales. Hay sillas especialmente diseñadas para personas con obesidad y/o discapacidad asociada que asistan en forma ambulatoria. Los baños fueron pensados para facilitar el acceso a los pacientes. También se instaló una balanza de última generación.

El abordaje es interdisciplinario. Se atenderán diversos trastornos nutricionales como obesidad, anorexia y otros problemas vinculados a la conducta alimentaria. Será un pieza clave en todo el hospital, para acompañar a distintas disciplinas en el cuidado de los pacientes.

Tendrá un rol importante en la prevención, enfocada a la comunidad de Rosario y alrededores.

La formación y la investigación serán parte fundamental del centro nutricional. Participarán tanto docentes como estudiantes de la facultad.

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