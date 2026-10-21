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El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

A poco más de una semana de la intervención, el sumo pontífice retomó su agenda.

21 de octubre 2026 · 17:56hs
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El papa León XIV reapareció ante sus fieles en la Plaza San Pedro

El papa León XIV reapareció ante sus fieles en la Plaza San Pedro

De a poco, el León XIV retomó su agenda habitual y hasta tuvo contacto con sus fieles, a una semana de ser intervenido quirúrgicamente por un tumor maligno, que no requerirá de tratamiento adicional según su equipo médico. En este contexto, en Argentina y Sudamérica se preparan para recibirlo.

El doctor Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano y el cirujano Steano Margaritora informaron que los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular "han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada".

"Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", agregó el informe publicado por el sitio oficial del Vaticano.

El papa León XIV reapareció tras su operación

El papa León XIV reapareció este domingo en público tras ser operado de un cáncer de pulmón y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su internación.

Desde una ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, el Pontífice saludó a más de 20.000 fieles, turistas y residentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro y mostró un buen semblante, cinco días después de la intervención quirúrgica.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó el Papa, quien también reconoció especialmente la labor de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde fue operado.

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Tras volver a oficiar una misa, el papa León XIV se prepara para su viaje por Sudamérica, con el aval de su equipo médico. Pasó menos de una semana de la cirugía del sumo pontífice por un tumor maligno en uno de sus pulmones y el cirujano Stefano Margaritora aseguró que a fines de octubre podrá retomar su agenda. Tiene previsto arribar a Uruguay el 6 de noviembre, previo a visitar Argentina y Perú.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", planteó Margaritora, el cirujano que el martes 13 de octubre operó a León XIV del pulmón. Con esa declaración, los fieles sudamericanos se entusiasman con la visita de la máxima autoridad de la iglesia católica que está prevista entre el 6 y 17 de noviembre.

Margaritora contó que León XIV se "encuentra en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias" con análisis de sangre con resultados normales y estable en su función cardíaca. Mientras tanto, remarcó que "la reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno".

Stefano Margaritora es catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Puede viajar a Argentina y América Latina

En una extensa entrevista con el sitio oficial del Vaticano, Margaritora dijo que el Papa "podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días", es decir, sobre la última semana de octubre.

>> Leer más: Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: día por día, dónde estará

Rápidamente, el cirujano despejó dudas sobre el viaje programado por América Latina: "En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar".

Así, Margaritora adelantó que León XIV cumplirá con su agenda por América Latina donde tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre y visitar Uruguay, Argentina y Perú.

En Argentina, el Papa estará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Será el regreso de un sumo pontífice al país, luego del viaje de Juan Pablo II en 1987.

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