La Reina Rock Fest en el Monumento a la Bandera: Cuarteto de Nos, Luck Ra, Estelares y Amira.

El Monumento Nacional a la Bandera será escenario de uno de los eventos musicales más convocantes del otoño rosarino. La Reina Rock Fest llega elsábado 31 de octubre de la mano de Supermercados La Reina, con un cartel que combina artistas nacionales e internacionales en el corazón de la ciudad. El festival se consolida como una cita fija en la agenda cultural de Rosario.
El line up confirmado incluye a Cuarteto de Nos, Luck Ra, Estelares y Amira, cuatro propuestas que abarcan géneros tan distintos como el rock rioplatense, el cuarteto cordobés y el pop alternativo.
Artistas de peso en la costa del Paraná
Estelares es una banda argentina de rock formada en 1994 en La Plata y liderada por Manuel Moretti. La banda ganó amplio reconocimiento con el álbum "Sistema Nervioso Central" y el single "Aire", que se convirtió en uno de sus temas más icónicos. En 2016 lanzaron "Las Antenas", que ganó el Premio Gardel 2017 al Mejor Álbum Grupo Pop. Tienen más de tres décadas de trayectoria en escenarios de todo el país.
Cuarteto de Nos, la banda uruguaya, también tiene presencia en la ciudad: ya había visitado Rosario en el marco de su gira "Tour Puertas". La banda anunció una serie de shows para presentar su último disco, del que ya se conocían canciones como "El perro de Alcibíades", "Cara de nada" y "En el cuarto de Nico". Su combinación de rock con letras irónicas y humor negro los convirtió en referentes del género a ambos lados del Río de la Plata.
Luck Ra es el nombre artístico del cantante cordobés que revolucionó el cuarteto en los últimos años y lo llevó a dimensiones internacionales. Durante 2026 el artista recibió dos estatuillas en los Premios Gardel en las categorías Mejor Álbum de Cuarteto por su segundo material "Que sed" y Mejor Canción de Cuarteto. Su vínculo con Rosario es reciente y estrecho: fue parte de la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad, donde hizo bailar a una multitud junto al Monumento.
Cómo obtener los pases preferenciales
La entrada general al festival no tiene costo. Sin embargo, quienes quieran acceder al sector preferencial deberán cumplir una condición de compra. Comprando tres productos de las marcas auspiciantes en cualquiera de las sucursales de La Reina o en La Reina en línea, se obtienen dos pases para ese sector.
Supermercados La Reina cuenta con sucursales ubicadas sobre importantes corredores de Rosario, con bocas en Oroño 3478 y San Martín 3419, además de su local en Funes. La cadena también opera a través de su plataforma de ventas en línea en lareinaonline.com.ar, desde donde también se puede participar de la promoción.
La Reina nació en 1965 en un almacén de barrio en calle Dean Funes, en la zona sur de Rosario, y recién en 2023 inauguró su tercera sucursal, eligiendo a Funes como sede de ese paso. El festival se enmarca, precisamente, en la celebración de los 60 años de la empresa familiar, que creció desde un pequeño comercio barrial hasta convertirse en una de las cadenas de capitales locales más reconocidas de la región.
El evento se realizará el sábado 31 de octubre en el Parque Nacional a la Bandera, una oportunidad para toda la familia. La primavera rosarina tendrá, así, una noche con música en vivo en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.
Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie
Lo último
Bullrich sigue marcando diferencias con el gobierno de Milei
Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Tres series que no salen de lo más visto en Netflix
Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días
El Instituto Nacional del Agua prevé que podría llegar a 4,30 metros el 27 de octubre y seguir creciendo a comienzos de noviembre
Economía
El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"
La ciudad
Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La Ciudad
Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie
Policiales
Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales
Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie
La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario
Ovación
Ovación
Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero
Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero
Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado
Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana
Policiales
Policiales
Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"
Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"
Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
La Ciudad
La Ciudad
Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días
El día en imágenes alrededor del mundo
Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
Política
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Salud
Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina
La Ciudad
Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
Agro
Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Policiales
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Economía
El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Política
Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera
Economía
Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
Economía
La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Información General
Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
La Región
Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
Policiales
Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Economía
Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
El Mundo
León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
La Ciudad
Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad
Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
Política
Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política
Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"
La Ciudad
Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas
Política
Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso