La Reina Rock Fest en el Monumento a la Bandera: Cuarteto de Nos, Luck Ra, Estelares y Amira.

Supermercados La Reina organiza La Reina Rock Fest el sábado 31 de octubre con Cuarteto de Nos, Luck Ra, Estelares y Amira como principales figuras del cartel

El Monumento Nacional a la Bandera será escenario de uno de los eventos musicales más convocantes del otoño rosarino. La Reina Rock Fest llega el sábado 31 de octubre de la mano de Supermercados La Reina , con un cartel que combina artistas nacionales e internacionales en el corazón de la ciudad. E l festival se consolida como una cita fija en la agenda cultural de Rosario.

El line up confirmado incluye a Cuarteto de Nos, Luck Ra, Estelares y Amira , cuatro propuestas que abarcan géneros tan distintos como el rock rioplatense, el cuarteto cordobés y el pop alternativo.

Estelares es una banda argentina de rock formada en 1994 en La Plata y liderada por Manuel Moretti. La banda ganó amplio reconocimiento con el álbum "Sistema Nervioso Central" y el single "Aire", que se convirtió en uno de sus temas más icónicos. En 2016 lanzaron "Las Antenas", que ganó el Premio Gardel 2017 al Mejor Álbum Grupo Pop. Tienen más de tres décadas de trayectoria en escenarios de todo el país.

Cuarteto de Nos , la banda uruguaya, también tiene presencia en la ciudad: ya había visitado Rosario en el marco de su gira "Tour Puertas". La banda anunció una serie de shows para presentar su último disco, del que ya se conocían canciones como "El perro de Alcibíades", "Cara de nada" y "En el cuarto de Nico". Su combinación de rock con letras irónicas y humor negro los convirtió en referentes del género a ambos lados del Río de la Plata.

Luck Ra es el nombre artístico del cantante cordobés que revolucionó el cuarteto en los últimos años y lo llevó a dimensiones internacionales. Durante 2026 el artista recibió dos estatuillas en los Premios Gardel en las categorías Mejor Álbum de Cuarteto por su segundo material "Que sed" y Mejor Canción de Cuarteto. Su vínculo con Rosario es reciente y estrecho: fue parte de la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en la ciudad, donde hizo bailar a una multitud junto al Monumento.

Cómo obtener los pases preferenciales

La entrada general al festival no tiene costo. Sin embargo, quienes quieran acceder al sector preferencial deberán cumplir una condición de compra. Comprando tres productos de las marcas auspiciantes en cualquiera de las sucursales de La Reina o en La Reina en línea, se obtienen dos pases para ese sector.

Supermercados La Reina cuenta con sucursales ubicadas sobre importantes corredores de Rosario, con bocas en Oroño 3478 y San Martín 3419, además de su local en Funes. La cadena también opera a través de su plataforma de ventas en línea en lareinaonline.com.ar, desde donde también se puede participar de la promoción.

La Reina nació en 1965 en un almacén de barrio en calle Dean Funes, en la zona sur de Rosario, y recién en 2023 inauguró su tercera sucursal, eligiendo a Funes como sede de ese paso. El festival se enmarca, precisamente, en la celebración de los 60 años de la empresa familiar, que creció desde un pequeño comercio barrial hasta convertirse en una de las cadenas de capitales locales más reconocidas de la región.

El evento se realizará el sábado 31 de octubre en el Parque Nacional a la Bandera, una oportunidad para toda la familia. La primavera rosarina tendrá, así, una noche con música en vivo en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.