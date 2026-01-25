Las 7 consultas médicas más frecuentes del verano: consejos para cuidarte bajo el sol

Quemaduras solares, golpe de calor y conjutivitis figuran entre las problemáticas que más afectan a la población en esta época del año.

Con la llegada del verano, nuestros hábitos cotidianos cambian: más actividades al aire libre, deportes, viajes y días de descanso. Pero también el aumento de las temperaturas y la exposición al sol traen aparejados problemas de salud que podrían evitarse con información y prevención adecuada. En esta época del año, algunas consultas médicas aumentan entre un 20 y un 30 % respecto a otras estaciones, y saber cuáles son nos puede ayudar a disfrutar mejor de la temporada.

El Dr. Mariano Allende , integrante de Grupo Osde , comparte estas recomendaciones ante cada una de las problemáticas más frencuentes del verano.

Las quemaduras producidas por la radiación solar son la consulta más habitual del verano. Suficientemente comunes como para ser prevenidas, se generan por no proteger adecuadamente la piel .

Qué hacer: retirar el sol, tomar una ducha con agua tibia y aplicar cremas post-solares. Y siempre usar protector solar, sombrero y lentes adecuados.

2 Golpe de calor

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no regula correctamente su temperatura tras una exposición prolongada al sol o al realizar ejercicio intenso con altas temperaturas.

Señales de alerta: sudoración excesiva, piel seca, náuseas, dolor de cabeza o confusión.

Prevención: evitar actividad física entre las 11 y las 16 horas, usar ropa ligera y mantenerse hidratado.

3 Conjuntivitis

La conjuntivitis, la inflamación de la membrana que recubre el ojo, también es frecuente en verano. El agua de piletas o ríos y la falta de higiene ocular pueden desencadenarla.

Síntomas: picazón, ardor, secreción y enrojecimiento.

Qué hacer: consultar a un médico y mantener el área limpia.

4 Erupciones de piel y picaduras

La piel expuesta al sol y al ambiente natural está más vulnerable a reacciones alérgicas, picaduras de insectos o contacto con plantas irritantes.

Síntomas: enrojecimiento, ardor y ampollas.

Cómo actuar: lavado con agua corriente, frío local con toalla y consulta médica si hay signos de inflamación importante.

5 Otitis externa

La otitis, conocida popularmente como “oído de nadador”, se presenta tras sumergirse repetidamente en el agua sin un adecuado secado.

Síntomas: dolor y secreción en el conducto auditivo.

Prevención y tratamiento: higiene después del baño y consulta médica para tratamiento con gotas especializadas.

6 Lesiones osteoarticulares

El incremento de la actividad física durante las vacaciones puede provocar esguinces, dolor lumbar u otras lesiones musculoesqueléticas.

Claves para evitarlas: realizar calentamiento, hidratarse, usar equipamiento adecuado y respetar las normas de seguridad según el deporte que se practique.

7 Gastroenteritis

Esta inflamación del aparato digestivo suele relacionarse con intoxicaciones alimentarias o agua contaminada, sobre todo cuando los hábitos de higiene se relajan en vacaciones.

Síntomas: diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación.

Qué hacer: mantener una adecuada higiene de manos y alimentos, y beber agua segura.

El verano es para disfrutar, pero también para cuidarse. Muchas de las consultas médicas más frecuentes en esta estación son prevenibles con simples medidas de protección, hidratación y atención temprana. Ante cualquier síntoma persistente o de gravedad, la consulta con un profesional de la salud siempre es la mejor elección.