Fútbol y apuestas on line: por qué el riesgo de adicción aumenta

El trastorno por juego es actualmente reconocido como un problema de salud mental que quiere prevención, detección temprana y tratamiento adecuado

Las plataformas de apuestas deportivas online vienen creciendo de manera sostenida en los últimos años. La enorme exposición mediática del fútbol, sumada a la publicidad constante y la facilidad de acceso a estas plataformas, favorece que cada vez más personas comiencen a apostar desde el celular con solo unos pocos clics.

Este fenómeno forma parte de lo que conocemos como uso problemático de Internet (UPI), que incluye también otras conductas compulsivas como el uso excesivo de videojuegos, redes sociales, compras online o la búsqueda obsesiva de información.

Cuando estas conductas dejan de poder controlarse y comienzan a afectar la vida cotidian a, las relaciones, el trabajo o los estudios, pueden transformarse en verdaderas adicciones comportamentales.

¿Por qué las apuestas deportivas pueden convertirse en un problema ? "Muchas personas empiezan a apostar buscando entretenimiento, distracción o una forma de aliviar el estrés y las preocupaciones. La publicidad también contribuye a generar la idea de que el conocimiento sobre fútbol o deportes aumenta las probabilidades de ganar dinero”, comenta el doctor Juan Pedro Sapène, médico psiquiatra, especialista en adicciones de Grupo Gamma.

Sin embargo, cuando aparecen las pérdidas, suelen surgir frustración, culpa y desesperanza. Para aliviar esas emociones negativas, muchas personas vuelven a apostar con la expectativa de recuperar el dinero perdido, iniciando un círculo que puede terminar en una pérdida progresiva del control.

El cerebro durante una apuesta

Las investigaciones muestran que las adicciones comportamentales comparten mecanismos similares a los de las adicciones a sustancias, ya que activan los mismos circuitos cerebrales de recompensa. Incluso antes de realizar una apuesta se producen aumentos de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la expectativa de recompensa. Esto hace que el cerebro otorgue cada vez más importancia a la conducta de apostar, relegando otras actividades fundamentales para el bienestar, como el trabajo, la vida familiar o las relaciones sociales.

“Por eso, el trastorno por juego es actualmente reconocido como un problema de salud mental que requiere prevención, detección temprana y tratamiento adecuado·, señala. ¿Cómo están diseñadas las plataformas de apuestas online? El especialista explica que las mismas Lplataformas de apuestas están on line están diseñadas para favorecer que las personas permanezcan jugando. La empresa organizadora siempre mantiene una ventaja matemática que garantiza sus ganancias a largo plazo. “Por eso, cuanto más tiempo una persona apuesta, mayores son las probabilidades de perder dinero”, dice.

Además, ofrecen premios variables, promociones personalizadas, bonos con condiciones para seguir jugando y la posibilidad de apostar las 24 horas desde cualquier lugar mediante el teléfono celular.

Las micropauestas

Sapène advierte que uno de los mecanismos más riesgosos son las microapuestas, que permiten apostar sobre situaciones que ocurrirán en los próximos segundos de un partido, como un córner, una falta o una tarjeta. Al conocerse el resultado casi de inmediato, el jugador puede volver a apostar una y otra vez sin tiempo suficiente para reflexionar.

Este funcionamiento es muy similar al de las máquinas tragamonedas, donde la rapidez de las jugadas y las recompensas impredecibles favorecen la impulsividad y aumentan significativamente el riesgo de desarrollar una conducta adictiva.

El efecto de los "casi aciertos"

Otro aspecto importante es el llamado efecto de los "casi aciertos". Perder por muy poco genera la falsa sensación de que la próxima apuesta sí será la ganadora, reforzando el deseo de seguir jugando.

A esto se suma la ilusión de control que experimentan muchas personas por conocer un deporte, cuando en realidad el azar y la ventaja matemática de la plataforma continúan determinando el resultado final.

Factores de riesgo

Las apuestas deportivas online combinan varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar una adicción: disponibilidad permanente, facilidad de acceso, rapidez entre apuestas, recompensas variables, promociones personalizadas y una estructura matemática diseñada para beneficiar a la empresa.

“Aunque las publicidades hablen de jugar responsablemente, justamente una de las características centrales del juego patológico es la dificultad para controlar la propia conducta”, comenta el profesional.

Cómo prevenir

¿Cómo actuar de forma preventiva? Para el especialista, es fundamental reconocer las señales de alerta. Apostar para escapar del estrés, perder la noción del tiempo, intentar recuperar el dinero perdido, descuidar obligaciones o continuar jugando a pesar de las consecuencias negativas son indicadores de un problema que merece atención.

También resulta importante mantener un equilibrio entre la vida digital y las actividades fuera de la pantalla, fortalecer los vínculos personales, realizar actividad física y desarrollar intereses que generen satisfacción a través del esfuerzo y no de recompensas inmediatas.

Si una persona siente que perdió el control sobre las apuestas o sobre otras conductas relacionadas con el uso de Internet, es fundamental consultar con un profesional de la salud mental. La detección precoz, la educación y el tratamiento adecuado permiten recuperar el control y prevenir consecuencias personales, familiares y económicas cada vez más graves.