La Capital | Salud | Medicina

El futuro de la medicina: cirugías asistidas por robots y técnicas mínimamente invasivas

La innovación tecnológica acompaña el trabajo del profesional médico, ofreciendo un mejor cuidado del paciente y mejores resultados

15 de febrero 2026 · 08:38hs
El futuro de la medicina: cirugías asistidas por robots y técnicas mínimamente invasivas

Durante mucho tiempo, la palabra “cirugía” estuvo asociada a grandes incisiones, internaciones prolongadas y recuperaciones lentas. Hoy, ese escenario está cambiando de forma sostenida. El desarrollo de técnicas mínimamente invasivas y la incorporación de cirugía robótica están modificando no solo la manera de operar, sino también la experiencia del paciente antes, durante y después de una intervención.

La cirugía mínimamente invasiva marcó un punto de quiebre en la práctica médica al permitir abordar distintas patologías a través de incisiones pequeñas y menor agresión sobre el cuerpo. La laparoscopía fue el primer gran avance en ese sentido. “En la actualidad, la cirugía asistida por robots representa una evolución de ese camino, al sumar herramientas que permiten trabajar con mayor precisión y control en procedimientos cada vez más complejos”, comenta el Dr. Carlos Capitaine Funes, Cirujano General especializado en Cirugía Torácica, integrante del Programa de Cirugía Robótica de Grupo Oroño.

Más precisión en zonas delicadas

A diferencia de lo que muchas personas imaginan, la cirugía robótica no implica que una máquina opere de manera autónoma. El rol del cirujano sigue siendo central. La tecnología funciona como una extensión de sus manos, amplificando movimientos y brindando una visión más detallada del campo quirúrgico.

“Desde una consola, los médicos podemos controlar instrumentos articulados capaces de reproducir cada gesto con extrema exactitud, eliminando vibraciones involuntarias y facilitando maniobras finas en regiones de difícil acceso. La posibilidad de trabajar con visión tridimensional en alta definición aporta una percepción más precisa de las estructuras internas, algo especialmente relevante en cirugías donde es fundamental preservar nervios, vasos sanguíneos y tejidos sanos”, explica Capitaine Funes.

Estas características permiten realizar intervenciones más controladas y seguras, con un nivel de exactitud clave en múltiples especialidades médicas, especialmente en cirugías torácicas y oncológicas.

El impacto en la recuperación

Los beneficios más evidentes de estas técnicas aparecen en el postoperatorio. Al reducir el tamaño de las incisiones y el daño sobre los tejidos, disminuyen el dolor, el sangrado y el riesgo de complicaciones.

“En muchos casos, procedimientos que antes requerían varios días de internación hoy permiten el alta médica en 24 o 48 horas. Además, el menor impacto quirúrgico facilita una rehabilitación más corta y una vuelta más temprana a las actividades cotidianas”, señala el especialista.

En cirugías de alta complejidad, la mayor precisión también contribuye a preservar funciones importantes, un aspecto que influye directamente en la calidad de vida del paciente a largo plazo.

Una mirada más integral de la cirugía

La expansión de las técnicas mínimamente invasivas responde a un cambio más amplio en la medicina contemporánea. El objetivo ya no es solo resolver una patología, sino hacerlo con el menor impacto posible sobre el cuerpo y la vida de la persona.

En ese sentido, la tecnología se convierte en una aliada para una atención más personalizada y cuidadosa. Al mismo tiempo, mejora las condiciones de trabajo del equipo quirúrgico, permitiendo mantener altos niveles de precisión durante procedimientos prolongados y reforzando la seguridad del paciente.

Un avance que ya es parte del presente

La cirugía robótica comenzó a desarrollarse a nivel mundial hace más de dos décadas y hoy forma parte de la práctica habitual en los principales centros médicos. Su crecimiento está vinculado a una demanda concreta: lograr mejores resultados clínicos con menos dolor, menos complicaciones y una recuperación más rápida.

“En Rosario y la región, este tipo de abordajes se consolidan a través de programas específicos de cirugía robótica, como el que funciona en Grupo Oroño, donde la tecnología se integra a equipos médicos con experiencia en técnicas mínimamente invasivas”, concluye Capitaine Funes.

El futuro de la medicina quirúrgica avanza hacia procedimientos cada vez más precisos, seguros y centrados en el bienestar de las personas. En ese camino, la innovación tecnológica no reemplaza al médico, sino que potencia su trabajo con un objetivo claro: que cada paciente pueda atravesar una cirugía de una manera más cuidada y con mejores resultados.

Noticias relacionadas
depresion funcional: por que cada vez mas personas llegan tarde al diagnostico

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

dermatitis atopica: una enfermedad cronica que afecta la piel y la calidad de vida

Dermatitis atópica: una enfermedad crónica que afecta la piel y la calidad de vida

salud, internet e inteligencia artificial: como informarse con criterio y seguridad

Salud, internet e inteligencia artificial: cómo informarse con criterio y seguridad

Las bolsitas de nicotina son perjudiciales para la salud

Alertan por la venta de bolsitas de nicotina en kioscos y piden que las retiren del mercado

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Lo último

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Desde la asociación que los nuclea aseguran que la situación es crítica y piden ser comprendidos dentro del sistema de educación oficial
Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Por Carina Bazzoni

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura
POLITICA

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Policiales
Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"