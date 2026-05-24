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Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a empezar a crearla

La iniciativa busca detectar necesidades médicas y acompañar el desarrollo de soluciones que mejoren la vida de los pacientes, en un modelo replicable en otros centros de salud del país

24 de mayo 2026 · 08:17hs
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Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a empezar a crearla

Durante años, el crecimiento de las principales instituciones de salud estuvo asociado a tres grandes ejes: la atención humanizada, la mejora y automatización de procesos y la educación. En ese sentido, el Hospital Italiano decidió dar un paso estratégico y sumar un cuarto pilar: la innovación.

No se trata de un concepto abstracto ni de la simple incorporación de tecnología, sino de un cambio en la forma de pensar y organizar la práctica médica, que permite detectar problemas, desarrollar soluciones y llevarlas a la práctica clínica. Desde 2021, la institución avanzó hasta concretar, en agosto de 2022, la creación de TerraNova, su unidad de innovación y vinculación tecnológica.

"El hospital tiene una historia muy larga por ser innovador en muchos aspectos, como pioneros en distintas áreas de la medicina. Lo que no había hasta ahora era un área de gestión profesional de la innovación", explica Waldo H. Belloso, jefe de TerraNova.

La creación de una estructura específica marca un punto de inflexión: por primera vez, la innovación se lleva adelante como un proceso estructurado, con recursos, equipos y objetivos definidos.

Del hospital como usuario al hospital como creador

Tradicionalmente, los hospitales han sido espacios donde se aplican tecnologías desarrolladas por otros actores externos. El modelo del Italiano amplifica esa lógica: deja de ser sólo usuario de tecnología para convertirse también en usina de soluciones.

"Creemos firmemente que los centros de salud tienen que participar de la conversación activa de innovación en salud, porque constituyen un escenario ideal para identificar necesidades médicas insatisfechas", señala Belloso.

El cambio es profundo. Implica aproximarse al mundo productivo de forma proactiva, incluso como fabricantes. "Con TerraNova, profesionalizamos un área que nos deja a la vanguardia y pasamos de una relación unidireccional con la tecnología a otra de ida y vuelta", explica.

Innovación con impacto concreto

Actualmente, TerraNova trabaja en unos 15 proyectos que abordan necesidades identificadas por el staff del hospital. Algunos ya muestran resultados tangibles, como mejoras en tratamientos de radioterapia, dispositivos para la recuperación de pacientes postquirúrgicos o para ayudar a los niños en la asistencia a la fonación.

Estos desarrollos mejoran la experiencia y los resultados de los pacientes, al tiempo que ofrecen al personal de salud nuevas herramientas para su práctica cotidiana, reduciendo dificultades que antes se asumían como inevitables.

"La idea es identificar problemas que hasta acá formaban parte del costo de la atención y acompañar los desarrollos para resolverlos", sintetiza Belloso.

En TerraNova conviven profesionales de la salud con diseñadores, bioingenieros, especialistas legales y perfiles técnicos, que trabajan de forma interdisciplinaria para transformar ideas en soluciones viables. "En la primera convocatoria que organizamos, pensábamos que iban a llegar 20 proyectos y recibimos 100. Y no fueron sólo de grupos médicos ya conocidos, sino que participaron kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros y áreas administrativas. Todo el hospital se sintió parte", destaca Belloso.

La apuesta se sostiene también a partir de proyectar al hospital hacia afuera, generando vínculos y convenios con universidades, empresas y otros actores del sistema. "El modelo abre una oportunidad para que instituciones de Santa Fe y de otros puntos del país se sumen a construir un ecosistema de hospitales que gestionen la innovación", concluye Belloso.

Con desafíos sanitarios cada vez más complejos, la experiencia del Italiano busca instalar una nueva forma de pensar el rol de las instituciones de salud, para que en vez de esperar soluciones, empiecen también a generarlas.

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