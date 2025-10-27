Para emprender en tecnología: llega Startup Weekend Rosario 2025

Un evento pensado para impulsar el mundo tech, donde los asistentes podrán asistir a charlas, capacitaciones y crear su propia startup en tan solo 54 horas.

Los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Puerto Joven tendrá lugar el evento pensado para entusiastas de la tecnología. Techstars Startup Weekend es una experiencia de aprendizaje intensiva, que se realiza a nivel mundial organizada sin ánimos de lucro por voluntarios e impulsada por Techstar con el acompañamiento de Google for Startups , entre otros referentes.

Durante los 3 días que dura la experiencia, los participantes tienen el desafío de reconocer problemáticas actuales y plantear posibles soluciones a partir de las propuestas de proyectos de base tecnológica. La vertical de esta edición gira en torno Health Tech, una temática que debate la reconfiguración de nuestra relación con la Salud y el Bienestar a partir de la tecnología que las atraviesa.

Como cada año, a través de la modalidad de Techstars Startup Weekend se busca propiciar el trabajo en equipo enfocado en el logro de objetivo. La participación suma una experiencia diferente donde se generan intercambios entre pares, devoluciones de los mentores especialistas en diferentes áreas y la posibilidad de mostrarse ante empresas y jurados.

Durante el fin de semana, se encuentran participantes de distintos rubros: diseñadores, programadores, marketers y profesionales del negocio estarán conectados con mentores y expertos de la industria. Con este acompañamiento y a partir de prácticas colaborativas, los asistentes deberán crear su propia Startup en el plazo de las 54 horas que dura el evento.

La edición 2025 de Techstars Startup Weekend Rosario se realizará los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre en Puerto Joven (Ex Galpones de la Juventud). La inscripción para participar puede realizarse a través de la plataforma de Eventbrite que se lanzará este 15/09. Más información en Instagram @swrosario_ o en nuestra web swrosario.org

Dinámica del evento startup

La modalidad de Techstars Startup Weekend consiste en un fin de semana donde a lo largo de las 54 horas del encuentro, los participantes deberán desarrollar una Startup culminando con la defensa ante un jurado de especialistas.

El día viernes los asistentes presentan sus propuestas al resto de los participantes, entre los que se hace un votación y se empieza a trabajar en equipo con aquellos proyectos elegidos. El sábado, los diferentes grupos trabajan en el planteo del modelo de negocios y el desarrollo de la idea, con el acompañamiento de los mentores, especialistas seleccionados de diferentes áreas. El domingo es la preparación del pitch de defensa del proyecto y la exposición frente al jurado quienes eligen los ganadores del encuentro.

Durante los días del evento, hay instancias de intercambio y capacitación. En los espacios de almuerzo, break y after office se busca la puesta en común entre todos los participantes, más allá de cada equipo. A su vez, se ofrecen charlas y capacitaciones en herramientas que serán útiles en la creación de estos proyectos, dentro y fuera del evento.

Startup Weekend es auspiciado por una decena de sponsors entre los que figuran: INFOCUS, RUS Med, Siglo 21, Arbanit, MIO Helados, Red Bull, La Virginia y Nunzio, así como a nuestros principales partners UNR Ciencia, Tecnología e Innovación, Global Shapers Rosario, JCI y MICA IA, por su apoyo. Desde la organización destacaron que su compromiso permite que el evento siga siendo un espacio de aprendizaje, innovación y conexión para emprendedores de la ciudad.