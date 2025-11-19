Zona norte: tras una persecución detuvieron a un ladrón especialista en robo de neumáticos

La Policía actuó tras la denuncia de testigos que vieron en acción al delincuente, que fue aprehendido en Muñiz al 1200

Agentes de Brigada Motorizada de Rosario detuvieron en la noche del martes a un ladrón especializado en el robo de neumáticos de automóviles . El procedimiento se realizó a partir de la denuncia de vecinos que vieron actuar al hombre y tras una persecución que se inició en barrio Refinería y terminó en Alberdi , en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el presunto ladrón llevaba en su auto dos ruedas completas y una caja con una gran cantidad y variedad de herramientas específicas del rubro.

Todo sucedió alrededor de las 22 cuando los efectivos circulaban por avenida Carballo a la altura de Rawson y fueron alertados por transeúntes ocasionales sobre un ladrón de neumáticos que en ese momento actuaba en el lugar, desplazándose en un automóvil.

Con las descripciones aportadas por testigos, los policías hallaron a la persona sospechosa abordo de su vehículo, pero cuando le dieron la voz de alto para proceder a la identificación, el sospechoso emprendió la fuga. Según las fuentes, así comenzó una persecución de manera controlada con balizas y sirenas encendidas.

Finalmente, el sospechoso fue alcanzado en Muñiz al 1200, en la zona norte de Rosario. De acuerdo con la versión oficial, en ese lugar el hombre bajó del auto e intentó huir corriendo, pero fue aprehendido a los pocos metros. De allí, Agustín M., de 29 años, fue derivado a la seccional 10ª.

En el interior del auto, la Policía incautó dos rueda completas, con llantas de las marcas Peugeot y Toyota, y una caja de herramientas que contenía en su interior: 15 llaves tuercas, 14 destornilladores, una palanca de 14 centímetros, una llave T, un calibre, un gato neumático y otro tijera, un taladro, un compresor de aire, luces de emergencia, un reflector de 400 W y un par de gorras y pasamontañas negros, entre otros elementos.