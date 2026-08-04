Detuvieron a Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Belgrano durante la madrugada. La Policía demoró al político y se investiga el presunto hallazgo de estupefacientes

El exdiputado nacional y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), Facundo Moyano , quedó demorado este martes tras un violento episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. La intervención policial comenzó luego de que su pareja llamara al 911 para denunciar una presunta agresión.

Según las primeras informaciones, cerca de las 5 una joven de 23 años salió corriendo desnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron al hijo del histórico dirigente de Camioneros, Hugo Moyano, mientras seguía a la mujer por la vía pública. La Policía localizó a ambos a unos 350 metros del edificio del que habían salido.

Tras el operativo, las autoridades lo trasladaron a la Comisaría Vecinal 13A , donde quedó demorado mientras avanza la investigación judicial.

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Qué se sabe sobre la investigación

De acuerdo con las fuentes que dieron a conocer el caso, el episodio comenzó con una discusión de pareja que derivó en la intervención policial.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron una requisa y, según trascendió, encontraron sustancias que fueron catalogadas de manera preliminar como "estupefacientes". Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente el tipo ni la cantidad de droga secuestrada.

Además, las mismas fuentes indicaron que ambos involucrados presentaban signos compatibles con un presunto consumo de estupefacientes, una circunstancia que también forma parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF), que dispuso las primeras medidas de investigación. Por el momento, el expediente permanece bajo secreto de sumario.

El titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó que la mujer, identificada como Candela de 23 años, fue asistida y posteriormente trasladada a un hospital para ser atendida. "La joven estaba sin ropas, según nos reportó el equipo, cerca del túnel de la avenida del Libertador. Fue llevada a la comisaría y nosotros luego la trasladamos al Pirovano", señaló en declaraciones a TN.

La joven es Candela Arizaga, una modelo rosarina que, además, tuvo una relación con el cantante de cumbia L-Gante.

Crescenti agregó que, según el relato de la mujer, "tenía varios días de consumo" de estupefacientes.