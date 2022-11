La prensa pudo entrar unos minutos y los reporteros gráficos se cansaron de mandar fotos del entrenamiento de Argentina. Y, así como los videos que se repitieron en televisión, todos mostraron a un Lionel Messi con gesto adusto. Una imagen que sin dudas impacta. A tres días del debut en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita, la semana volvió a cargarse de situaciones turbulentas. Impensadas en un ciclo carente de ellas. Con cierta lógica por el desgaste con el que llegaron a esta cita, como la mayoría de los jugadores de las principales ligas del mundo. Pero con particularidades que hacen surgir interrogantes que antes no estaban. El principal, ¿era necesario que el rosarino jugara todo el amistoso ante Emiratos Arabes Unidos? Ni siquiera el técnico del PSG se animó a tanto y en una competencia oficial. Las versiones que surgen desde adentro del cuerpo técnico hablan de que no hay que alarmarse, pero valen la pena los interrogantes que deberían ser trasladados a la conferencia de prensa del lunes al propio entrenador Lionel Scaloni. Hay cuestiones que alertan, ¿y cómo no hacerlo si está involucrado el mejor jugador del mundo?

Messi no entrenó con normalidad desde que el plantel se instaló en Doha el miércoles, luego del ensayo ante EUA. Desde entonces, todo han sido sacudones hacia adentro de una selección no acostumbrada a ellos y por eso será vital saber cómo los procesa. Un obstáculo no tenido en cuenta que deberá aprender a sortear. Pero lo dicho, las situaciones vividas estimulan lógicos interrogantes. Porque tiene razón de ser de que al mejor del mundo se lo cuide más a sus 35 años, pero que nuevamente haya hecho tareas distintas al resto por tercer día consecutivo no deja de preocupar.