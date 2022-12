Argentina tiene la puerta entreabierta a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Esto es fútbol, todo puede pasar. Que lo diga Alemania, eliminado por perder el primer partido ante Japón. Que lo diga Bélgica, otra selección de un ranking Fifa de dudosa fiabilidad, por caer ante Marruecos. Ni hablar Dinamarca, vencido a los pies del mismo rival que enfrentará este sábado la selección nacional. También puede decirlo Argentina , cuya derrota en el debut ante Arabia Saudita lo puso al borde de la cornisa en los dos partidos que resultaron tan finales como la que jugará en la noche qatarí, en el estadio Ahmad bin Ali de Rayan. Con esa precaución inicial, que habla en definitiva que todo rival merece el debido respeto, no hay dudas de que el equipo de Lionel Scaloni tiene la puerta entreabierta para llegar a los cuartos de final. Hay una diferencia de jerarquía evidente, ni hablar histórica que cuenta también en esta instancia, y aunque Australia por supuesto llega en un gran momento, también la albiceleste. Tremenda expectativa por un pasaje posible en este loco Mundial Qatar 2022 , que por supuesto habrá que refrendar en la cancha.

Todo se puede mirar desde distintos ángulos y mostrará realidades distintas. Como ejemplo basta mirar la pelota histórica de Japón-España. ¿Se fue o no se fue? Desde abajo, la imagen muestra de que no hay dudas de que sí. Desde arriba, la totalidad de la circunferencia no salió del campo. Se aplica también a este presente de Argentina. Puede decirse que flaqueó ante una selección inferior como Arabia Saudita y eso alerta de que podría repetirse ante Australia. Es una forma de verlo, claro. La otra cuenta las impresiones posteriores al golazo de Lionel Messi ante México. Ahí se destrabó el equipo, se hizo merecedor de ese triunfo y mucho más el de Polonia, los jugadores que sintieron el peso del debut mundialista comenzaron a liberarse y el mejor del mundo, amén del penal fallado ante los polacos, se mostró intacto desde lo físico, en su máxima lucidez y con templanza para asumir su rol de conductor, más que nunca.