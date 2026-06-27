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Primera C: los equipos rosarinos tuvieron una pobre cosecha en el arranque de la segunda rueda

Central Córdoba y Leones FC igualaron sus encuentros ante Muñiz y El Porvenir sin goles. Mientras que Argentino fue goleado por Juventud Unida

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

27 de junio 2026 · 18:05hs
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Primera C. Cristian Sánchez intenta eludir a los defensores de Muñiz. Central Córdoba igualó en el Gabino Sosa.

Celina Mutti Lovera/ La Capital

Primera C. Cristian Sánchez intenta eludir a los defensores de Muñiz. Central Córdoba igualó en el Gabino Sosa.
Leones FC. El equipo de la familia Messi se trajo un punto ante El Porvenir y quedó a una unidad de Luján

Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC. El equipo de la familia Messi se trajo un punto ante El Porvenir y quedó a una unidad de Luján, líder de la Zona B.   
Argentino. Duro golpe sufrió el equipo de barrio Sarmiento en su visita a Juventud Unida

Gentileza: Prensa Argentino

Argentino. Duro golpe sufrió el equipo de barrio Sarmiento en su visita a Juventud Unida, se trajo un goleada por 3 a 0.

Comenzó la segunda rueda para los equipos rosarinos en la Primera C y la cosecha fue muy pobre en el arranque del segundo semestre. En el Gabino Sosa, Central Córdoba mostró muy poco en el Gabino Sosa y solo sumó un punto ante Muñiz.

Por su parte Leones FC se trajo un buen empate de Gerli ante El Porvenir y quedó a un punto de Luján, líder de la Zona B. El equipo de la familia Messi sumó 4 incorporaciones para la segunda rueda.

Leones FC. El equipo de la familia Messi se trajo un punto ante El Porvenir y quedó a una unidad de Luján, líder de la Zona B.

Leones FC. El equipo de la familia Messi se trajo un punto ante El Porvenir y quedó a una unidad de Luján, líder de la Zona B.

Dura derrota de Argentino

En tanto, en el nuevo estadio de San Miguel, Argentino dejó una pobre imagen, Juventud Unida se aprovechó de su mal momento futbolístico y lo terminó goleado por 3 a 0.

En el arranque de la segunda rueda, el Matador estaba obligado a comenzar con el pie derecho para mejorar lo realizado en el primer semestre. El técnico Arnaldo Sialle realizó varios cambios con respecto al último encuentro en la derrota ante Deportivo Español por 1 a 0 en Tablada.

>> Leer más: La AFA confirmó la fecha de inicio del torneo Clausura: cuándo juegan Central y Newell's

Córdoba tomó la iniciativa

De movida el Charrúa tomó la iniciativa con la movilidad de Cristian Sánchez y Marcos Córdoba en el mediocampo. Trató de acercarse con peligro al arco de Agustín Di Biase pero careció de ideas en los metros finales.

Con el correr de los minutos, los dos equipos se prestaron la pelota y los arqueros fueron espectadores de lujo. El trámite se hizo muy pobre y no hubo situaciones de peligro. Así se fueron al descanso.

Llegaron las situaciones

En el complemento nada cambió, el partido se jugó en la zona media y recién a los 67' , el Pato Sánchez realizó una buena jugada personal, eludió a dos jugadores, sacó un remate potente que encontró bien parado al golero visitante.

En la contra, Muñiz se adelantó y contó con tres chances con los remates de Gutiérrez a los 69' y 71' pero Matías Giroldi en gran reacción se quedó con los tiros complicados. Y a los 84' Oviedo reventó el palo izquierdo del Matador.

Muñiz se quedó con 10

El local con mucho amor propio trató de jugar cerca del arco de Muñiz pero como careció de ideas y profundidad en los metros finales. A los 93', Taborda vio la roja y la visita se quedó con 10.

Después no hubo tiempo para más, Central Córdoba dejó pasar una inmejorable chance para comenzar con el pie derecho, solo igualó ante Muñiz, uno de los peores equipos de la categoría. El equipo mostró mejoría pero los resultados no aparecen. El próximo domingo visitará a Cañuelas a partir de las 15.

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