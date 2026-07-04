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Rayos y centellas: la tormenta eléctrica en Miami obligó a la selección a cambiar de planes

La selección argentina no pudo entrenar en el campo de juego por las condiciones climáticas adversas y ya piensa en el cruce con Egipto

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

4 de julio 2026 · 15:47hs
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Lionel Messi

Lionel Messi, que lleva siete goles en el Mundial, realiza un ejercicio en el gimnasio en el mediodía del sábado. La selección argentina jugará con Egipto.

La selección argentina está todavía en estado de ebullición por la dramática clasificación conseguida el viernes ante Cabo Verde, pero debió cambiar de planes este sábado al mediodía en Miami. Porque el entrenamiento que estaba previsto en el predio de Inter Miami, con los primeros quince minutos abiertos para la prensa, sufrió alteraciones. Es que justo a la hora del comienzo se activó una alerta de tormenta eléctrica, que a los minutos quedó ratificado en los hechos y entonces los futbolistas no salieron a entrenar al campo de juego.

Justo Estados Unidos celebra este sábado 4 de julio el 250 aniversario de su Independencia, con una jornada histórica de desfiles, conciertos, ceremonias oficiales y espectáculos de fuegos artificiales en todo el país, que se suceden a lo largo del día en las principales ciudades.

Volviendo a la selección, el alerta de tormenta se actualizó en los minutos anteriores al desarrollo de la práctica y cuando los periodistas estaban ingresando al predio. En cuestión de minutos el cielo se cubrió de nubes amenazantes y el aguacero se hizo sentir con gran actividad eléctrica, lo que impidió que se realice el entrenamiento en el campo de juego y la prensa debió retirarse del predio.

Todos al gimnasio

Entonces el cuerpo técnico de la selección se vio obligado a cambiar la rutina y los futbolistas sólo realizaron tareas en el gimnasio. Igualmente, iba a ser una práctica muy liviana para los que jugaron en el electrizante 3 a 2 ante Cabo Verde, ya que terminaron muy desgatados, en especial el volante Enzo Fernández y el defensor Facundo Medina, que sintieron calambres, además de Nico González con un esguince de tobillo.

Leer más: Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia la selección sigue viva

Ahora, la selección juega con Egipto en Atlanta

Los que sí iban a tener mayor intensidad eran los que no jugaron o lo hicieron menos minutos. Pero la tormenta obligó a realizar sólo actividades bajo techo y en el gimnasio. Lo cierto es que Argentina ya apunta a lo que será el duelo del próximo martes, a las 13, ante Egipto, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del certamen.

La Scaloneta hasta el momento ganó los cuatro partidos que jugó: Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0, Jordania 3 a 1 y Cabo Verde 3 a 2. Claro que tiene mucho para corregir, pero el DT Lionel Scaloni tiene variantes para hacerlo. Por eso el sueño continúa.

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