Cuál fue el problema del despiste de Franco Colapinto en la clasificación de Silverstone

Franco Colapinto no entendió porqué perdió el Alpine cuando venía clasificando bien, pero luego aparecieron las respuestas. Corre este domingo en Silverstone

El Alpine de Franco Colapinto queda en el aire tras salir de la huella en las "eses" de Silverstone.

Franco Colapinto sufrió un despiste con el Alpine y trompo completo en pleno sector veloz de Silverstone , arruinando una clasificación que pintaba para un poco más. No se palpó en el momento si hubo error del argentino, pero después quedó claro que otra fue la causa. Larga 19º el GP de Grab Bretaña, a las 11 por Disney+.

En la sprint de primera hora del sábado, donde partía 14º, Colapinto volvió a hacer de las suyas y pasó 9º luego de las primeras curvas. Después la falta de ritmo de los Alpine (Pierre Gasly también largó bárbaro, era 11º y llegó al 7º) los retrasó al 11º y 12º lugar final.

En clasificación, Colapinto falló en su primer intento en que le venía sacando dos décimas a Gasly en los dos primeros sectores , pero se salió apenas del pianito en una de las últimas curvas a alta velocidad y quedó 2 décimas por debajo.

En el último intento de la Q1 venía bárbaro también, más rápido que el francés, hasta que perdió completando el auto en medio de las “eses”, provocando un despiste con trompo, sin golpear nada.

Una pena porque hasta había hecho dos microsectores con récord y venía para pasar a la Q2 sin dudas.

>>Leer más: Largada excelente de Franco Colapinto y la realidad de remarla para Alpine en el sprint de Silverstone

Qué causó el accidente de Franco Colapinto

No se supo qué pasó hasta que horas después el propio Colapinto, y una nueva imagen de video, mostraron claramente que justo antes del despiste algo se rompió en el piso y provocó el exceso de pista.

Momento exacto donde el piso del Alpine falla se ven las chispas abajo del auto Justo antes de q Franco pierda el control. pic.twitter.com/y9kmLi2cUv — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) July 4, 2026

Colapinto dijo que el auto mejoró en las curvas bajas y medias, pero sigue siendo un déficit las rápidas. Y que los cambios realizados desde Austria no se adaptan a su estilo de manejo. Ergo, sí al de Gasly, al que estaba superando de todas maneras hasta el incidente.

A propósito de Gasly, quedó en la Q2 como 12º, lejos de poder pasar a Q3, pero luego lo sancionaron con 3 posiciones por entorpecer la vuelta rápida en la Q1 de Lance Stroll.

Los Alpine claramente fueron superados por los Racing Bulls y Audi les pelea también el lugar. La evolución traída en Austria aún no dio frutos. Solo queda en Silverstone largar de nuevo bien, andar rápido y rezar que la fortuna también lo ayude a sumar.