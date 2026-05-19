Nuevo destino, la Premier League: Valentín Barco se despidió de su equipo a días del Mundial

El jugador de la selección argentina, que se espera que sea convocado para la Copa del Mundo, dejará Racing de Estrasburgo en este mercado de pases

En las próximas semanas, Lionel Scaloni confirmará la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 con la selección argentina , en la que Valentín Barco se metería como uno de los jóvenes talentos del plantel . El futbolista atraviesa un momento especial y, en las últimas horas, se despidió de su club .

El surgido de las inferiores de Boca compartió un extenso posteo en sus redes sociales donde se despidió oficialmente de Racing de Estrasburgo , equipo con el que logró consolidarse en la Ligue 1 de Francia.

“Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta ”, expresó el mediocampista, que dejará Estrasburgo tras disputar 58 partidos con tres goles y 11 asistencias .

Nuevo destino: la Premier League

Su destacado rendimiento como volante en el conjunto francés, luego de haber surgido como lateral izquierdo en las juveniles xeneizes, lo estableció como una de las joyas albicelestes en Europa y Chelsea decidió apostar por él, por lo que regresará a Inglaterra para vestir la camiseta de los Blues.

“Estoy totalmente agradecido a Estrasburgo y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas. A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Estrasburgo y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas”, sentenció Barco.

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En caso de concretar su paso a Chelsea, Barco podría compartir plantel con dos compatriotas, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, aunque los rumores señalan que el ex-River podría ser vendido en este mercado de pases.

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El paso del Colo Barco por Europa

El Colo Barco fue adquirido por Brighton a comienzos de 2024, cuando el equipo de la Premier League ejecutó su cláusula de rescisión por unos 10 millones de dólares. No obstante, el joven argentino no pudo consolidarse en Inglaterra y se marchó a préstamo a Sevilla.

Luego de su paso con pocos minutos en España, Brighton optó por cederlo nuevamente, pero esta vez a Estrasburgo, donde finalmente logró tener una correcta adaptación y encontrar un rol clave en el equipo, ya ubicado en la mitad de la cancha. El conjunto francés compró su ficha para esta temporada.

De cara al Mundial 2026, y con el traspaso a Chelsea prácticamente cerrado, Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 jugadores de la selección argentina y, según trascendió, Barco tendría su lugar asegurado dentro de la convocatoria definitiva.