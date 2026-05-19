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Mundial 2026: todo lo que hay que saber para viajar a Estados Unidos y ver a Argentina

Además de visa y pasaporte vigente, recomiendan completar vacunas antes del viaje. También habrá restricciones para deudores alimentarios y personas con derecho de admisión

19 de mayo 2026 · 12:12hs
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Visa

Foto: @argentina

Visa, vacunas y restricciones: qué necesitan los argentinos para ir al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y miles de argentinos comenzaron a organizar viajes para seguir a la Selección en Estados Unidos, México y Canadá. Pero además de entradas y pasajes, habrá varios requisitos obligatorios para poder ingresar a los países sede y asistir a los estadios.

El debut de la Selección argentina será el 16 de junio a las 22 en el estadio Arrowhead de Kansas City. Y aunque el torneo tendrá partidos en tres países, la mayor parte de la competencia se disputará en territorio estadounidense: 78 de los 104 encuentros se jugarán allí.

Qué documentación necesitan los argentinos

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos argentinos deben contar obligatoriamente con:

  • pasaporte vigente,
  • y visa de turista B1/B2.

El trámite de visa comienza con el formulario DS-160, que debe completarse online en el sitio oficial del gobierno estadounidense.

Después, el solicitante debe:

  • registrarse en la web de asistencia de visas de la Embajada de Estados Unidos,
  • pagar un arancel de US$185,
  • y agendar entrevistas en el CAS y el consulado.

Si la visa es aprobada, el pasaporte queda retenido para el estampado correspondiente y luego se devuelve al solicitante.

>> Leer más: Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

El beneficio para quienes ya tienen entradas

Quienes ya compraron entradas oficiales para el Mundial pueden acceder al programa “FIFA PASS”, un sistema que permite obtener turnos prioritarios para tramitar la visa.

El mecanismo funciona a través de la cuenta oficial de FIFA.com y permite agilizar las entrevistas consulares.

La recomendación sanitaria antes de viajar

El otro punto que aparece bajo observación es la situación epidemiológica. Estados Unidos, Canadá y México registraron en los últimos meses un aumento de casos de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que también tuvo brotes recientes en Argentina.

Por eso, la Sociedad Argentina de Infectología recomendó revisar el carnet de vacunación antes del viaje y completar esquemas pendientes entre cuatro y ocho semanas antes de partir.

>> Leer más: Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Las vacunas prioritarias son:

  • triple viral o doble viral,
  • antigripal,
  • Covid-19,
  • hepatitis B,
  • neumococo,
  • y vacunas contra tétanos y difteria.

Dependiendo del itinerario y las actividades previstas, también podrían recomendarse vacunas contra hepatitis A, fiebre tifoidea y rabia.

Quiénes no podrán ingresar a los estadios

En paralelo, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevas restricciones para asistir a los partidos.

El Ministerio de Seguridad envió a Estados Unidos una lista de 34 mil argentinos que no podrán ingresar a los estadios durante el Mundial.

La base de datos incluye:

  • personas con derecho de admisión,
  • restricciones judiciales,
  • antecedentes de violencia en espectáculos deportivos,
  • y deudores alimentarios morosos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 444/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió en redes sociales: “Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.

La polémica por el ICE

Otro de los temas que comenzó a generar debate en Estados Unidos es la eventual presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los estadios mundialistas.

El Mundial fue catalogado por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense como un evento SEAR nivel 1, la máxima categoría de seguridad para eventos masivos. En ese contexto, autoridades vinculadas a la organización deslizaron inicialmente que agentes migratorios podrían formar parte del operativo.

Sin embargo, después aclararon que no hay indicios de controles migratorios sobre espectadores o trabajadores dentro de los estadios. Funcionarios estadounidenses confirmaron que podría haber presencia de personal del ICE como apoyo de seguridad, aunque aseguraron que no verificarán estatus migratorio durante los partidos.

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