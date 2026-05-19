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Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

El equipo de Gustavo Sandrini se repuso de la derrota ante Temperley y superó a Gimnasia en el Cruce Alberdi, en otra jornada de la Liga Federal de Básquet

19 de mayo 2026 · 11:57hs
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Central impuso autoridad ante Gimnasia

Central impuso autoridad ante Gimnasia, en una nueva ronda de la Liga Federal de Básquet.

La Liga Federal de Básquet entró en su recta final clasificatoria a los playoffs y los cuatro equipos rosarinos pugnan de terminar de la mejor manera. Y en ese sentido, Central trata de torcer su campaña hacia arriba, saliendo de la irregularidad propia de un equipo muy juvenil. Y ahora le ganó a Gimnasia para afirmar ese objetivo.

Temperley es el mejor de los cuatro equipos rosarinos en la Liga Federal y de hecho es el que lidera la zona B de la Conferencia Litoral. Después le sigue Central, que acentuó esa condición al vencer a Gimnasia el lunes a la noche 79 a 63.

El equipo de Gustavo Sandrini ahora quedó con un récord de 5-5, lo que habla de una campaña de altos y bajos, pero con un conjunto que viene creciendo y aspira a sobresalir cuando se jueguen los partidos decisivos.

>>Leer más: Maciel recuperó su clásico de básquet tras 25 años con una fiesta en paz

Los otros partidos de la Liga Federal

En tanto, Temperley (7-2) visitará este martes a Argentino de Marcos Juárez (5-5), que viene de caer ante Olimpia de Venado Tuerto (7-4).

Gimnasia luego volverá a jugar el jueves de local ante San Martín de Marcos Juárez (5-5), mientras que el sábado entrará en acción el cuarto rosarino en competencia que es Náutico (4-6), visitando a Temperley.

Luego: San Martín vs. Temperley (27/5), Central vs. Olimpia (29/5), Náutico vs. Gimnasia (30/5) y Argentino, vs. Central (30/5).

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