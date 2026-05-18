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La Justicia investiga a Karina Milei por una licitación para la Rosada y Olivos

Es por el mantenimiento y riego de los espacios verdes, una contratación de 700 millones de pesos

18 de mayo 2026 · 18:46hs
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La Justicia investiga a Karina Milei por una licitación para la Rosada y Olivos

La Justicia le solicitó este lunes a la administración Milei que le entregue el expediente completo de una licitación que encargó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno” por 700 millones de pesos.

Con esta medida del fiscal federal Ramiro González se busca no precipitarse a abrir una investigación penal. Por eso, el funcionario judicial aclaró que "dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.

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El expediente señala que “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.

La diputada Marcela Pagano presentó la denuncia que originó el expediente, dirigido contra la hermana del presidente Javier Milei, y entre los argumentos se enumeran presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien le solicitó al fiscal González que dictamine si la causa se debe abrir. En su opinión, el fiscal consideró que previo a eso se debe contar con toda la documentación de la licitación.

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