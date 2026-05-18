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Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Con el incremento de 2,6 % para abril, la paritaria de La Bancaria acumula una suba del 12,3 % en lo que va del año

18 de mayo 2026 · 18:47hs
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Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Los trabajadores bancarios acordaron un nuevo aumento salarial alineado con la inflación y volverán a elevar el piso de ingresos del sector. La Asociación Bancaria anunció que arregló con las cámaras empresariales una mejora del 2,6 % correspondiente a abril, que llevará el salario inicial a $2.319.195,20.

La actualización se aplicará en todas las remuneraciones "mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas", e incluirá también los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el incremento de abril, la paritaria de La Bancaria (que conduce Sergio Palazzo) acumula una suba del 12,3 % en lo que va del año, con respecto a los salarios de diciembre de 2025.

El salario mínimo inicial quedó fijado en $2.319.195,20, aunque el monto final de bolsillo suele incrementarse con el presentismo, la formación académica y compensaciones específicas, como el arqueo de caja.

La próxima negociación paritaria del sector se realizará en la segunda quincena de junio.

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