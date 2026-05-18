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Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia de Santa Fe

El MPA informó que en 2025 hubo 221 intervenciones en la región Rosario, casi el 49% del total provincial. Los suicidios ya son la principal causa de muerte violenta en Santa Fe, por encima de homicidios y siniestros viales

18 de mayo 2026 · 09:19hs
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Las cifras sobre suicidios encienden las alarmas en Santa Fe y en todo el país

Las cifras sobre suicidios encienden las alarmas en Santa Fe y en todo el país

Durante 2025, las unidades fiscales del sur santafesino intervinieron en 221 hechos vinculados a suicidios, cerca del 49% del total provincial. El dato expone una dimensión poco visible de la violencia en Santa Fe: el suicidio ya representa la principal causa de muerte violenta, por encima de los homicidios y los siniestros viales.

El dato se desprende del informe oficial de la Fiscalía Regional II que presentó Matías Merlo el viernes pasado. Mientras la discusión pública sobre seguridad en Rosario suele concentrarse en homicidios, narcocriminalidad y balaceras, casi uno de cada dos suicidios registrados en Santa Fe durante 2025 ocurrió en el territorio del sur provincial.

Según el documento oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se tomó intervención en 221 hechos vinculados a suicidios sobre un total provincial de 448 casos confirmados.

El escrito sostiene además que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta de Santa Fe, con una tasa de 12,7 casos cada 100 mil habitantes, por encima de los siniestros viales (8,7) y de los homicidios dolosos (5,9).

>> Leer más: Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

El dato rompe con el mapa tradicional de la violencia pública. Los homicidios, que históricamente preocuparon a la ciudad y concentraron la mayor atención mediática y política, ya representan la menor proporción de las muertes violentas registradas en la provincia.

Distribución de los casos de suicidio

De los 221 casos registrados en el territorio de la Fiscalía Regional II, la enorme mayoría se concentró en Rosario.

El desglose oficial indica:

  • Rosario: 167 casos
  • San Lorenzo: 27
  • Villa Constitución: 11
  • Cañada de Gómez: 9
  • Casilda: 7

El informe interpreta esa concentración como reflejo del peso urbano y poblacional de Rosario dentro de la región. “El peso de la Fiscalía Regional II en este indicador refleja, también acá, la concentración urbana del fenómeno”, sostiene el MPA.

>>Leer más: Programa de Prevención del Suicidio: los cuatro mitos que busca derribar la nueva campaña provincial

Aunque el informe evita avanzar sobre explicaciones causales, la concentración territorial abre interrogantes sobre las condiciones sociales, sanitarias y urbanas vinculadas al fenómeno: salud mental, consumos problemáticos, aislamiento, desigualdad, crisis económicas y acceso a dispositivos de atención.

Cómo se construyó la estadística

Uno de los puntos más relevantes del informe es que el MPA reconoce que las cifras fueron elaboradas a partir del cruce de distintas bases de datos oficiales.

Según detalla el documento, la cifra de 448 suicidios confirmados surgió del cotejo entre el sistema Heimdall del Ministerio Público de la Acusación y los registros del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, organismo encargado de proveer información al Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC). Se señala además que, durante ese proceso de validación, se detectaron 71 registros adicionales que no aparecían en ambas bases.

suicidios

La situación expone una dificultad histórica en la producción de estadísticas sobre suicidios: dispersión de registros, diferencias metodológicas y demoras en la consolidación de información oficial.

Frente a ese escenario, la Fiscalía General impulsó durante 2025 la creación de un “Mecanismo Interinstitucional de Información Estadística sobre Suicidios”, en el ámbito del Observatorio de Seguridad Pública.

De ese espacio participan el MPA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Seguridad y gobiernos locales. El objetivo es “superar la dispersión actual de fuentes, garantizar estadísticas válidas y confiables, y producir información territorial útil para la política pública de prevención”.

El rol de la Justicia y los límites del sistema penal

Los datos presentados por Melo también dedican un apartado a explicar por qué el Ministerio Público interviene en casos de suicidio. Para la Fiscalía, una muerte inicialmente reportada como suicidio no se considera automáticamente cerrada bajo esa hipótesis. La intervención judicial comienza justamente porque la causa de muerte debe ser esclarecida.

“Decir que un caso es un suicidio no es el punto de partida de la intervención fiscal: es la conclusión a la que se llega después de descartar otras hipótesis”, sostienen.

Para arribar a esa conclusión, las investigaciones incluyen actuaciones policiales, autopsias, estudios toxicológicos, análisis del entorno, revisión de mensajes o registros digitales, testimonios y distintas pericias técnicas.

>> Leer más: Impulsan una ley integral para la prevención del suicidio en Santa Fe

El informe señala además que algunos casos inicialmente ingresados bajo hipótesis de suicidio terminan siendo reasignados a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) cuando aparecen indicios de intervención dolosa de terceros.

Al mismo tiempo, el MPA marca límites sobre su función institucional y subraya que la prevención del suicidio corresponde al sistema sanitario y a las áreas de salud mental. “El MPA no formula política de prevención del suicidio. Esa es competencia del sistema sanitario y de las áreas de salud mental del Estado provincial y municipal”, subrayan.

La violencia menos visible

El escrito plantea finalmente una discusión más amplia sobre qué violencias ocupan el centro de la agenda pública y cuáles quedan relegadas. En 2025, Santa Fe registró 964 muertes violentas: 448 suicidios, 306 muertes viales y 210 homicidios dolosos. Es decir, casi el 78% de las muertes violentas de la provincia quedaron fuera del foco principal de la discusión pública sobre seguridad.

“La meta no es procesar más casos. Es producir información confiable sobre las muertes violentas que el debate público todavía no termina de mirar”, concluyen.

Hay que dar respuestas

Los datos presentados por el MPA obligan a ampliar el enfoque sobre la violencia en Santa Fe. Si bien los homicidios dolosos siguen siendo un indicador clave por su impacto social, la magnitud de los suicidios plantea un desafío distinto, que excede al sistema penal y demanda políticas integrales de prevención, atención y acompañamiento.

Sin estadísticas consolidadas y sin articulación entre organismos, resulta difícil diseñar respuestas eficaces frente a un fenómeno que, por su naturaleza, suele permanecer más oculto que otras formas de violencia.

Un problema mundial

La tendencia también se replica a nivel nacional. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2024 se registraron 4.249 suicidios en la Argentina, el número más alto de los últimos años.

Las estadísticas oficiales muestran una baja entre 2018 y 2020 y luego un crecimiento sostenido desde la pandemia hasta la actualidad. Si se compara con 2017, primer año de la serie difundida por el gobierno nacional, el aumento acumulado ronda el 28%.

Especialistas en salud mental advierten que el incremento de los suicidios y de las conductas comprendidas dentro del llamado “espectro suicida”, que incluye intentos de suicidio y autolesiones, constituye una de las expresiones más preocupantes de la crisis de salud mental que atraviesa el país, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

Dónde buscar ayuda

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud, a personas del entorno escolar, laboral o afectivo. Llamar al 0800-333-1665, dirigirse a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano, y/o comunicarse con el Sies (107). Además, se puede llamar a la línea provincial de salud mental 0800 555 6549.

La guía Abordaje integral del suicidio en las adolescencias, realizada por la Dirección de Adolescencias y Juventudes de la Nación con aportes de Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría, está dirigida a equipos de salud pero también brinda orientación a quienes trabajan con jóvenes y a las familias.

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