Hallaron muerto en su casa al dueño del bar Pago del Sur y demoraron a su hijo

Hugo Grasso falleció por un disparo este lunes. El sospechoso dijo que su padre se había suicidado mientras ambos estaban en la vivienda

Vecinos y comerciantes de la zona de avenida San Martín y Uriburu advirtieron este lunes que se llevaba a cabo un importante operativo policial a metros del bar Pago del Sur . Horas más tade, la policía confirmó la muerte del propietario y arrestó a su hijo como parte de la investigación en el sur de Rosario.

Según fuentes oficiales, Hugo Dante Grasso falleció en su casa de Bonpland al 800, en la misma cuadra donde funciona el reconocido local gastronómico. El negocio estaba cerrado a la tarde mientras las fuerzas de seguridad provinciales inspeccionaban la vivienda cercana.

De acuerdo a la versión preliminar, el comerciante se había suicidado en su hogar . Sin embargo, los primeros resultados de la inspección del inmueble llevaron a la Fiscalía Regional Segunda a pedir la aprehensión de uno de sus familiares directos a la espera del análisis del resto de la evidencia y otras medidas probatorias.

El reporte inicial de la policía rosarina indica que el hombre de 61 años murió por un disparo en el abdomen . Más tarde, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó a evaluar otras hipótesis por fuera de los testimonios que recabaron ni bien se abrió la investigación.

Pago del Sur 1 Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

De acuerdo a la declaración que tomaron los agentes a cargo del operativo, el sospechoso escuchó un ruido fuerte mientras estaba en el living de la casa. A continuación advirtió que su padre se encontraba herido en la habitación.

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Más tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) fue a inspeccionar la casa y empezaron a notar algunos detalles incompatibles con el testimonio del testigo principal. Principalmente, notaron que pudo haberse desarrollado alguna acción posterior al deceso para modificar las condiciones de la vivienda.

Ante estas dudas, la fiscal Paula Barros dispuso el traslado del hijo de Grasso bajo custodia. La funcionaria del MPA también solicitó que se le realice un dermotest para determinar si había manipulado algún arma de fuego. El resultado de este peritaje era una de las claves para decidir si quedaba en libertad o lo detenían por la comisión de algún delito al margen de la hipótesis del suicidio.