Cayó por violencia de género y el arma que tenía lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Raúl M. ya estaba detenido por amenazas y tenencia de armas cuando una pericia balística lo conectó con el homicidio de Oscar Sarria, asesinado en su despensa de Machaín al 1800.

Detenido hace más de 40 días por un hecho de violencia de género, un hombre de 37 años fue imputado ahora como el tercer implicado en el homicidio de Oscar Sarria . Raúl Ezequiel M. fue imputado como coautor del crimen perpetrado el 25 de marzo en la zona norte luego de que se estableciera que un arma de fuego hallada en su poder fuera utilizada en ese hecho .

Así, Raúl M. quedó acusado junto con Diego G. y Alejandro V., ambos de 44 años, como coautor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego que según fuentes de la Fiscalía Regional 2 se perpetró en el marco de un acuerdo previo y con distribución de roles . En ese marco el juez Juan José Gasparini le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

Homicidio

Sarría, de 62 años, fue asesinado la noche del pasado miércoles 25 de marzo en su casa de Machaín al 1800, en barrio Alberdi, donde funcionaba una despensa. Según la reconstrucción de lo sucedido surgida de la investigación de la fiscal Anabel Cerutti, al menos cuatro hombres fueron en un auto Chevrolet Astra hasta Ramos Mejía al 1900, a dos cuadras de la escena del crimen. Allí, pasadas las 23, bajaron dos de los sospechosos y el tercero se quedó esperando al volante del auto junto con otro cómplice.

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Los gatilleros fueron hasta el domicilio de Sarria y, según la fiscalía, Alejandro V. intentó abrir la ventana del negocio antes de disparar. Alertado por el ruido, Sarria se acercó hasta la ventana y gritó. Entonces le dispararon al menos dos veces con una pistola calibre 40.

Los tiradores volvieron hasta el auto donde los esperabas sus cómplices y huyeron. En tanto, Sarria fue llevado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde murió un par de horas después por las heridas provocadas por al menos un impacto de bala en el abdomen.

Tres días después del asesinato, el 28 de marzo, fue detenido el chofer del Uber, Diego G., en un procedimiento realizado en Marino Bruno al 400, en inmediaciones del Fonavi Guereño de Villa Gobernador Gálvez. Cuando lo interceptaron les dijo a los policías que estaba trabajando como chofer de aplicaciones como Uber y Didi. Por esos días también cayó Alejandro V.

Violencia de género

Raúl M. ya se encontraba detenido pero por otra razón. Es que la madrugada del 28 de marzo, tres días después del asesinato de Sarria, fue detenido en su casa por un hecho de violencia de género por el cual fue imputado por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y de tenencia ilegítima de arma de guerra.

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Y fue una de las dos armas que le secuestraron en ese procedimiento —una pistola calibre 40 semiautomática marca Taurus y otra 9 milímetros— la que lo conectaría con el homicidio de Sarria luego de realizados los cotejos balísticos con el material hallado en la escena del crimen.

Planificado

Una vez bajo la lupa por este homicidio, la fiscalía le atribuyó a Raúl M. haber participado de la planificación así como de la ejecución del crimen de Sarria. En ese contexto, la tarde del 24 de marzo el hombre pidió un vehículo mediante la aplicación Uber para ser trasladado hasta Machaín y Larrechea, en zona norte. Según la acusación, en esa oportunidad coordinó con el chofer Diego G. la realización de viajes por fuera de la aplicación.

Para la fiscalía, en el marco de “un plan común”, al día siguiente entre las 20 y las 21 Raúl M. se contactó nuevamente con Diego G. por fuera de la aplicación. El chofer lo pasó a buscar en el Chevrolet Astra por San Luis y Comandante Espora de Villa Gobernador Gálvez junto con Alejandro V. y otro hombre hasta ahora no identificado.

La acusación situó a Raúl M. a bordo de ese auto y participando “activamente en la coordinación y ejecución del hecho” yendo hacia el domicilio de Sarria. Una vez llegados a las inmediaciones de donde iban a perpetrar el crimen, según la fiscalía fueron Alejandro V. y el otro hombre no identificado quienes se bajaron del auto para ir a perpetrar al ataque armado mientras Raúl M. y el chofer primero se alejaron de la zona y luego volvieron para quedarse esperar a los gatilleros y asistirlos en la escape lo cual, para la fiscalía, es un indicio de que toda la acción estuvo planificada.

Así, ya son tres los imputados como coautores del crimen de Sarria y de la portación de la pistola calibre 40 que la fiscalía le atribuyó a todos los acusados. En el caso de Raúl M., esa portación se agrava por registrar antecedentes condenatorios, ya que en junio de 2024 aceptó en un juicio abreviado una pena de cinco años de cárcel por la tenencia ilegítima de otras tres armas, condena que fue cumplida ya que llevaba tres años en prisión preventiva desde febrero de 2021.

En cuanto a la prisión preventiva, tanto Raúl M. como Alejandro V. quedaron tras las rejas por el plazo de ley mientras que la medida cautelar para el chofer de Uber vence en los próximos días, según resolviera a principios de abril el juez Federico Rébola.