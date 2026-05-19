Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras fuerte balacera en zona oeste

El incidente sucedió este martes a la madrugada en La Paz al 5000, sobre las vías del ferrocarril

Las armas incautadas en la zona de La Paz y las vías de Ferrocarril tras un hecho de balacera. Hay ocho detenidos

El procedimiento con ocho detenidos se realizó en La Paz y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de Rosario

Una fuerte balacera ocurrida en los primeros minutos de este martes en la zona oeste derivó poco después en un procedimiento policial en el que un grupo de ocho jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en una vivienda donde la Policía incautó cinco armas de fuego .

El operativo se realizó poco antes de la 1.30 en inmediaciones de La Paz y las vías del ferrocarril. En ese lugar, según la denuncia recibida en la Central de Emergencias 911, se registró un incidente de abuso de armas.

Cuando la Policía llegó al lugar detectó 16 vainas servidas, un cartucho calibre 9 milímetros y un trozo de plomo. La víctima declaró que en una vivienda muy cercana se encontraban los presuntos responsables de la balacera.

Según fuentes policiales, una comisión policial se dirigió a ese lugar y aprehendió o ocho personas jóvenes, entre ellas un menor de edad, e incautó cuatro armas de fuego, tres calibre 9 milímetros y una 7,65.

armas incautadas Las armas incautadas en la zona de La Paz y las vías de Ferrocarril tras un hecho de balacera. Hay ocho detenidos Foto: Policía de Santa Fe.

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Las personas sospechosas fueron trasladas a la seccional 16ª y por haber un adolescente presuntamente involucrado se le dio intervención a la Fiscalía de Moneros. Se trata de Kevin H., de 19 años; Pedro A., de 19; Williams A., de 23; Yanina D., de 33; Gustavo M., de 22; Juan B., de 19 años; Horario O, de 19, y Dilan C. , de 16.