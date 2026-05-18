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Niñez intervino por un presunto caso de apropiación ilegal de una nena de cuatro años en el norte de Santa Fe

Una familia de Guadalupe Norte debió restituir a la pequeña que convivía con ellos sin vínculo familiar ni marco legal. La pareja asegura que actuó “por amor”

18 de mayo 2026 · 13:37hs
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La Secretaría de Niñez intervino en Gudalupe Norte

La Secretaría de Niñez intervino en Gudalupe Norte, a 25 kilómetros de Reconquista

El gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, intervino en un caso de presunta apropiación ilegal de una niña de 4 años, que revolucionó a la localidad de Guadalupe Norte, a 25 kilómetros de Reconquista. Una familia reclama la tenencia de la menor de edad, pero desde la provincia advierten que no existe vínculo familiar ni marco legal.

La intervención se dio a pedido de la Justicia y se originó luego de que una pareja, Jorge Rodríguez y Valeria Chapero, tuvo en su casa más de seis meses a una niña de 4 años, identificada como Z., que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes. La familia, según advirtió el gobierno, se presentó por sus propios medios ante la Justicia solicitando la tutela de la menor.

Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.

En el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral y frente a esta resolución, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia solicitó antes del fin de semana que la pareja debía reintegrar a la niña al organismo provincial en menos de 24 horas. Así fue como el sábado la familia se presentó con Z. al juzgado y se pusieron a disposición de la justicia.

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“Desde el gobierno de la provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia”, esgrimieron desde la Secretaría de la Niñez en el comunicado oficial.

Cabe señalar también que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.

Qué dice la familia de la nena

“No reclamamos la tenencia de Z., reclamamos la felicidad de ella”, dijo Jorge Rodríguez en radio La Red Rosario y agregó: “Desde que tuvimos que ponernos a disposición de la justicia mi familia y yo vivimos los peores días de mi vida”. Rodríguez junto a Valeria Chapero conformó una familia que la completan otros dos adolescentes, de 13 y 15 años.

Z. llegó a la familia Rodríguez Chapero el 15 de diciembre porque Belén, la mamá de Z., la trajo a Guadalupe Norte con un short y una remera y en estado de desnutrición. “Esa mamá, junto a su pareja Martín, se preocuparon por la nena. Están en una vivienda humilde, limpia y ordenada, pero le falta un sanitario”, relató Rodríguez.

Guadalupe Norte Niñez Z 18.5

Belén y Martín, siempre según el relato de Rodríguez, “pidieron ayuda para cuidar a Z. y Valeria se encuentra con la niña porque es docente y, haciendo un censo, le cuentan que había una niña en edad escolar”. La mujer, junto a sus hijos, compró ropa y alimentos para Z. y su familia y se los llevó. “Cuando mi familia va a la casa Z. se tira en los brazos de Valeria. Fue amor a primera vista. Belén ve esa situación y le pide a mi esposa que la ayude a cuidar a la hija”, sumó Rodríguez.

“No le dice le regalo a mi hija o le vendo a la nena. Eso lo quieren instalar. Es una mamá en una situación desesperante”, reclamó Jorge. Acto seguido, Rodríguez lamentó el inicio de un expediente judicial a su familia porque “actuamos con el corazón”.

Rodríguez aseguró que la menor siempre estuvo en contacto con su madre biológica y con tías y abuelas en Santa Fe capital. “Ellas están agradecidas”, señaló. En el pueblo, 25 kilómetros al norte de Reconquista, sucedieron varias movilizaciones en defensa de la familia, algunas de ellas acompañadas por la madre biológica de la niña en conflicto.

Según contó, la familia Rodríguez Chapero fue con Belén a la comisaría a exponer la situación a fines de 2025. El caso fue abordado por una asistente social y por la delegación de la Secretaria de Niñez de Reconquista. A comienzos de 2026 comenzaron el camino judicial. “Yo fui a la comisaría, a la secretaría, al Juzgado de Familia. Esto se inicia porque nosotros avisamos la situación”, remarcó Rodríguez.

A fines de abril, se “empezó a mover” el expediente de Z. y “lo primero que nos dicen es que no hicimos las cosas bien”. Desde el sábado, Z. está bajo la guarda del Estado provincial.

“Vamos a seguir peleando para que Z. sea feliz. Vamos a hacer una presentación en el Juzgado. Estoy de acuerdo en que no fue la mejor forma, pero actuamos con amor. Si robé una criatura, no aviso a la comisaría. Le pido a las autoridades que pensemos en la felicidad de Z.”, concluyó Rodríguez.

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