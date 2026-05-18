La Capital | Política | seguridad

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

El gobierno provincial envió un amplio proyecto de ley de cambios procesales, penales y penitenciarios. Ajusta procedimientos que pueden traer controversia

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

18 de mayo 2026 · 14:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro de Seguridad

Foto: Archivo / La Capital.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro muestran la baja de homicidios.

El gobierno de Santa Fe avanza en un proyecto de ley que propone una nueva reforma integral para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias. Se trata de una segunda tanda de reformas en seguridad luego de las aprobadas a los meses de que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.

El jueves pasado por la mañana ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” con once puntos claves que modifican el Código Procesal Penal y varias leyes para otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar los procesos judiciales y establecer regímenes de aislamiento para presos de alto perfil.

El documento también contempla la creación de zonas de intervención especiales donde se pueden restringir derechos de circulación, así como el uso de mecanismos para inhabilitar inmuebles utilizados por el narcotráfico, y la modernización del sistema de recompensas.

La seguridad en Santa Fe

Uno de los fundamentos del proyecto impulsado por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, es que “los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito”.

En definitiva, el texto argumenta la necesidad de dotar al Estado de instrumentos excepcionales para garantizar el orden frente a contextos de violencia estructural y criminalidad compleja. Por el tenor de las modificaciones procesales y jurídicas propuestas se descuenta que traerá debate y cuestionamientos.

En este sentido sostiene el proyecto en sus fudnamentos: "El Estado no solo debe abstenerse de violar derechos, sino que también debe garantizar activamente su ejercicio frente amenazas provenientes de actores criminales complejos".

Cococcioni.jpg
El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, es el impulsor del paquete de reformas

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, es el impulsor del paquete de reformas

Puntos clave

- Declaración informativa e interrogatorio policial: se reintroduce la declaración informativa para las etapas iniciales de la investigación, permitiendo recolectar información cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo.

Por otra parte, se habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

- Juicio penal en rebeldía: se amplía la posibilidad de juzgar a personas ausentes si han sido debidamente notificadas, bajo la premisa de que la incomparecencia es una decisión del imputado. Se establecieron mecanismos para revisar la condena si el imputado aparece más tarde con una justificación válida.

- Validación probatoria: Se establecen reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado (prueba ilícita contamina a las derivadas). El objetivo es brindar certeza jurídica en casos donde actualmente el criterio de los tribunales es variable.

>>> Leer más: Pullaro muestra la receta de la seguridad a nivel nacional

-Allanamiento automático por secuestro de armas: se faculta el allanamiento sin orden judicial cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública, buscando evitar que la demora en el trámite judicial permita ocultar la evidencia.

- Derribo por orden fiscal: los fiscales podrán ordenar directamente la inactivación física de inmuebles utilizados para el microtráfico u otros delitos en casos de "extrema obviedad", sin necesidad de intervención judicial previa, por razones de seguridad y salubridad.

- Medidas coercitivas por decreto fiscal: la Fiscalía podrá imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado. El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida.

Argumenta que al sustituye medidas de mayor injerencia por otras de menor intensidad, que “configuran una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales”. A su vez sostiene que “no afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio”.

- Procedimiento por decreto penal: inspirado en el modelo alemán, se aplica a delitos menores y contravenciones que no implican prisión efectiva y para casos con prueba objetiva contundente. El fiscal solicita un decreto de condena sin audiencia previa, el cual puede ser revisado por un juez si el condenado lo solicita.

- Régimen agravado para internos de alto perfil: se crea un régimen de aislamiento extremo para presos que ordenen delitos graves desde los centros penitenciarios. Se suspenden las visitas físicas y el contacto familiar se limita a correspondencia escrita supervisada.

- Fortalecimiento de la inteligencia: se incluye formalmente el espionaje digital y electrónico como fuente del sistema de inteligencia, siempre bajo autorización judicial, para combatir el crimen organizado. Busca fortalecer las capacidades estatales anticipatorias.

- Ampliación del programa de recompensas: el Poder Ejecutivo podrá ofrecer recompensas no solo para investigaciones criminales, sino también con multas preventivas, como incentivar el desarme voluntario o la denuncia de armas ilegales.

- Zona de intervención policial especial: se permite al Ejecutivo intervenir policialmente zonas con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en dichas áreas.

La autoridad policial tendrá las siguientes facultades:

  • a) Establecer controles de acceso, pudiendo identificar personas y requisar vehículos.
  • b) Establecer limitaciones horarias a la circulación de personas en la vía pública.
  • c) Establecer limitaciones a la circulación vehicular y motovehicular, dentro de la zona y para el ingreso y egreso a la misma.
  • d) Establecer prohibiciones relativas al consumo de alcohol u otras sustancias en espacios públicos, a la portación de armas blancas o a otras actividades asociadas a la producción de hechos o situaciones de violencia.
  • e) Demorar personas y disponer su traslado en dependencia policial hasta por cuarenta y ocho horas, por razones de seguridad pública o para constatar su identidad, domicilio, medios de vida y motivos de la circulación en la zona.
  • f) Realizar allanamientos de domicilio en los casos legalmente autorizados, y requerir a la fiscalía que ordene el allanamiento general de toda la zona o de un área delimitada dentro de la misma, por motivos de seguridad pública o por sospecha de delito.
  • g) Entrevistarse privadamente con referentes sociales e institucionales de la comunidad, e interrogar a personas sospechosas en la vía pública o en dependencia policial.

Noticias relacionadas
El Hot Sale comenzará a partir de las 0 del lunes. 

Se viene un nuevo Hot Sale: cómo encontrar ofertas y comprar con seguridad

Pullaro habló de su política de seguridad en el congreso del sector hotelero gastronómico.

Reconocen a Pullaro por las políticas de seguridad que reactivan Rosario y fortalecen la apuesta empresaria

Pullaro visitó el parque Ciudad Industria en Funes.

Pullaro lanzó un nuevo sistema de reparto de medicamentos y criticó al gobierno nacional

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Lo último

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de Gustavo González. El vehículo fue ubicado luego de que un sistema de videovigilancia analizara imágenes de 31 cámaras de Rosario y la región.
Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial
Ovación

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Policiales
Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

La Ciudad
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: Hoy estoy con una familia que me ama

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: "Hoy estoy con una familia que me ama"

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
La Región

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia