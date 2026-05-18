Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

El exdelantero canalla falleció a los 77 años. Había nacido en Rosario, debutó en Central en 1968 y luego construyó una extensa carrera entre Sudamérica y España

Raúl Osvaldo Castronovo Zanón , exdelantero argentino nacido en Rosario y surgido futbolísticamente en Rosario Central , murió a los 77 años . La noticia fue informada este lunes por el Málaga de España, club en el que el atacante dejó una marca importante durante la década del setenta y donde todavía es recordado por su potencia goleadora.

“El Club lamenta el reciente fallecimiento a los 77 años de Raúl Castronovo, futbolista argentino que perteneció al Club Deportivo Málaga en la década de los setenta”, expresó la institución andaluza en un comunicado oficial.

Castronovo había nacido en Rosario en 1949 y dio sus primeros pasos en Rosario Central, donde comenzó a mostrar las condiciones que luego lo acompañarían durante buena parte de su carrera: olfato de área, presencia ofensiva y capacidad para convertir en distintos escenarios del fútbol sudamericano y europeo.

Condolencias por el reciente fallecimiento del que fuera delantero del CD Málaga, Raúl Castronovo, a los 77 años. D. E. P. https://t.co/8SPr4hjmuh pic.twitter.com/Etj2io1pEn

El debut de Raúl Castronovo en Rosario Central

En Central, Castronovo debutó como delantero el 6 de octubre de 1968, en un partido frente a Vélez que terminó con derrota canalla por 4 a 2. Aquella aparición marcó el comienzo de su recorrido en la primera auriazul, camiseta con la que disputó 72 partidos y convirtió 20 goles.

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Su último encuentro con Central fue el 28 de octubre de 1970, en el empate 0 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Para entonces, el delantero rosarino ya había dejado señales de una capacidad goleadora que no tardaría en proyectarlo fuera del país.

Castronovo formó parte del plantel subcampeón Nacional 1970 que permitió la primera clasificación canalla a Copa Libertadores.

De Central a Peñarol: el salto internacional

Después de su etapa en Arroyito, Castronovo continuó su carrera en Peñarol de Uruguay. Allí alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria: fue el máximo artillero de la Copa Libertadores de 1971, con diez goles.

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Ese rendimiento en el certamen continental terminó de instalarlo como uno de los goleadores argentinos más reconocidos de su época y le abrió las puertas del fútbol europeo. Su primer destino fue el Nancy de Francia, club en el que jugó entre 1971 y 1974.

Raúl Castronovo en Málaga: goles, protagonismo y una huella en España

Tras su paso por Francia, Castronovo desembarcó en el Málaga para disputar la temporada 1974-75 en la Primera División española. En el conjunto andaluz se convirtió rápidamente en referencia ofensiva y terminó como máximo goleador del equipo, con diez tantos.

A pesar de ese aporte, el Málaga no pudo evitar el descenso. En la campaña siguiente, Castronovo no tuvo participación oficial debido a las restricciones para futbolistas extranjeros que regían en ese momento en España. Esa misma temporada, el club logró el ascenso nuevamente a Primera División.

Ya de regreso en la máxima categoría, el delantero rosarino volvió a destacarse en la temporada 1976-77, con siete goles en 23 partidos. Su última etapa en Málaga fue la campaña 1977-78, cuando anotó tres tantos en el inicio del campeonato de Segunda División antes de continuar su carrera en otros equipos españoles.

Luego de su paso por Málaga, Castronovo continuó su recorrido en España. Jugó en Hércules y Salamanca en Primera División, y cerró su etapa en el fútbol español en Algeciras, durante la temporada 1979-80.