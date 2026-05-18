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Dos policías detenidos por extorsionar a una mujer y cobrar una coima en la comisaría 15ª

La víctima es una mujer que había sido demorada y al quedar libre pagó "para que no tenga complicaciones y beneficiarla en la causa en curso"

18 de mayo 2026 · 10:37hs
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Dos policías detenidos por extorsionar a una mujer y cobrar una coima en la comisaría 15ª. 

Foto: Google Street View.

Dos policías detenidos por extorsionar a una mujer y cobrar una coima en la comisaría 15ª. 

Dos agentes de la Policía de la provincia de Santa Fe fueron detenidos el sábado pasado como sospechosos de haber cobrado una coima a una mujer que había estado demorada. Tanto la detención como el presunto delito ocurrieron en la comisaría 15ª del barrio Tablada, donde trabajaban los uniformados.

La fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional, quedó a cargo de la causa que por el momento tiene demorados a dos agentes. Son S. C., de 35 años y S. B., de 42 años, quienes cumplían funciones como sumariantes de la seccional de Sarmiento y Ameghino.

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En ese marco fueron acusados de extorsionar a una mujer que había sido detenida y luego liberada el 14 de mayo pasado. Desde Fiscalía indicaron que los agentes le habrían exigido dinero a la víctima "para que no tenga complicaciones y beneficiarla en la causa en curso".

El sábado pasado, ya como parte de la investigación contra los agentes, la víctima hizo el pago en el marco de una entrega controlada. Momentos después la división Asuntos Internos allanó la comisaría 15ª, donde detuvieron a los policías y hallaron evidencias sobre la maniobra ilícita.

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