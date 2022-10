Venta de bebés: el gobierno provincial calificó de "fantasía" la denuncia de Carolina Losada

Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de Santa Fe, dijo que la legisladora "no puede hablar con tanta liviandad" de delitos tan graves

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Corach remarcó que “no existe la venta de bebés” en la provincia y “si hubiera existido, la senadora Losada debió hacer la denuncia correspondiente y no hay tal denuncia".

"Esto en principio le hace mal y le pega más duro a Rosario. Deja mucho peor a la provincia, a la política, porque ¿quién puede confiar en una senadora que dice con tanta ligereza o liviandad cualquier cosa y en cualquier lugar”, sostuvo.

“Si Losada hiciera esta denuncia donde debe (en la Justicia) habrá que investigar. La Agencia de Investigación Criminal no tiene absolutamente nada de ese delito ni ahora, ni antes. Hace mucho mal a la política y a la gente de Rosario tener que escuchar estas cosas. Tener que hablar de esto es una pérdida de tiempo”, agregó Corach.

El ministro del gobierno santafesino sostuvo que “la senadora hizo esta alusión y es una barbaridad, que manifiesta el desconocimiento que tiene de lo que sucede en la ciudad. Hace tiempo que no vive en la provincia de Santa Fe y fue electa legítimamente, pero que vaya por este camino no me parece ni sano ni razonable”.

Según Corach, lo que dijo Losada “no tiene explicación. Se trató de una mujer que cenaba con Mirtha Legrand y lanzó un comentario como si estuviese en un café, charlando con una amiga opinando con ligereza. Ella es senadora de la Nación y en un programa de televisión dice eso como al pasar, hablando del lemon pie y diciendo tamaña irresponsabilidad”.