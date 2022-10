Carolina Losada dijo que en una esquina de Rosario "vendían bebés a 60 mil pesos"

La senadora macrista y exconductora de televisión dijo que por primera vez esta semana se discutió una de las iniciativas que impulsó, vinculada a un proyecto que propone incorporar al Código Penal Argentino el delito de venta de niños, niñas y adolescentes.

“Esta semana por primera vez se trató uno de los más de cien proyectos que presenté hasta el momento. Uno que tiene que ver con la tipificación de la venta de niños, que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es”, dijo, y agregó: “Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ‘Mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60 mil pesos. Sí, a 60 mil pesos, como si fueran cosas y no personas”.

https://twitter.com/somoscorta/status/1584179510240776194 "En Rosario vendían bebés a 60 mil pesos"



Carolina Losada dio detalles sobre el proyecto que presentó para tipificar el delito de venta de niños y dijo: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a Argentina a tipificarlo hace más de 10 años".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/8SOn2ojjtH — Corta (@somoscorta) October 23, 2022

Losada dijo además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a la Argentina a tipificarlo hace más de diez años en el Código Penal. "A partir de mi proyecto el Ejecutivo se acordó", dijo.

La respuesta de Aníbal Fernández

Tras conocerse la fuerte acusación de la senadora, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le respondió a través de su cuenta de Twitter, instándola a realizar la denuncia ante la Justicia.

“¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario?”, se preguntó en el funcionario, y agregó: “Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”.