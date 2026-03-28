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Piden la renuncia de Adorni "por el bien del presidente y de todos los argentinos"

Oscar Zago, extitular del bloque libertario en Diputados, vinculó la permanencia del jefe de Gabinete a presiones internas en la Casa Rosada

28 de marzo 2026 · 15:18hs
Zago apuntó contra Adorni y señaló la existencia de una interna en el núcleo de poder.

Foto: Archivo / La Capital.

Zago apuntó contra Adorni y señaló la existencia de una interna en el núcleo de poder.

El diputado nacional Oscar Zago, exjefe de la bancada oficialista en el Congreso, solicitó públicamente la dimisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras calificar su permanencia en el cargo como un factor de inestabilidad para la administración de Javier Milei.

El legislador sostuvo que el alejamiento del ministro coordinador resulta necesario “por el bien del presidente, del gobierno y de todos los argentinos”, en un contexto marcado por el escándalo de los vuelos privados a Punta del Este y presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

Adorni, imputado

Este viernes, el fiscal federal Gerardo Pollicita formuló el requerimiento para que se investigue el patrimonio de Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En sus declaraciones, Zago fue taxativo al cuestionar el perfil del funcionario y la contradicción ética que, según su visión, representa su situación judicial.

“El destrato, la soberbia, la pedantería es mala, y mucho peor cuando sos crítico de todo hecho de corrupción y terminás siendo investigado por los mismos actos”, disparó el diputado.

Para el exlíder del bloque libertario, resulta contraproducente para la conducción del país sostener a un jefe de Gabinete cuestionado que ocupa un lugar de alta jerarquía en la línea sucesoria, advirtiendo que los problemas internos no debieron interferir con la gestión del Estado.

Revuelo en la Casa Rosada

Asimismo, el legislador deslizó que la continuidad de Adorni no responde a una voluntad directa del primer mandatario sino a factores externos dentro del organigrama de la Casa Rosada.

“Si lo dejan elegir al jefe de Estado, Adorni no estaría más”, aseguró Zago, sugiriendo que la figura de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es el sostén político del ministro.

>> Leer más: Milei volvió a respaldar a Adorni y el Ejecutivo busca dar vuelta la página

El diputado insistió en que el presidente se vio condicionado por presiones internas que impidieron la remoción del funcionario, a pesar de las sospechas que pesaron sobre su desempeño y la falta de transparencia en sus bienes.

Finalmente, Zago se refirió a las fracturas dentro del espacio libertario y advirtió sobre las consecuencias de anteponer las disputas partidarias a la responsabilidad de gobernar.

Al respecto, señaló que, si bien todos los partidos poseen diferencias, el ejercicio del poder obliga a dejar de lado las internas, especialmente cuando están vinculadas a presuntos actos de corrupción.

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